Οι φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ από τα γυρίσματα για την ταινία «The Riders»στην Αθήνα.

Στην Αθήνα βρίσκεται της τελευταίες ώρες ο Μπραντ Πιτ προκειμένου να πραγματοποιήσει γυρίσματα για την διεθνή κινηματογραφική παραγωγή «The Riders».

Ο Χολιγουντιανός αστέρας βρίσκεται ήδη από τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους.

Πρώτη του στάση ήταν η Ύδρα όπου και παρέμεινε για μερικές ημέρες για τα γυρίσματα της ταινίας, Στην συνέχεια, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, βρέθηκε στη Χαλκίδα όπου μετέβη μέσω θαλάσσης.

Eurokinissi

Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, βρέθηκε στην Αθήνα και στην πλατεία Κοτζιά για να συνεχίσει τα γυρίσματα, ενώ ο φακός τον εντόπισε χαμογελαστό και ντυμένο με τα ρούχα του ρόλου του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Eurokinissi

Ο διεθνούς φήμης ηθοποιός, δεν δίστασε να χαιρετήσει την κάμερα, ενώ η γύρω του φύλαξη είναι μεγάλη.

Στο σημείο βρέθηκε και η κινηματογραφική του κόρη, η οποία συμμετέχει σε σκηνές των γυρισμάτων, ενώ στο σημείο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου προκειμένου να δουν τον Μπραντ Πιτ από κοντά.

Eurokinissi

Eurokinissi