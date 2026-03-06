Στην Αθήνα βρίσκεται της τελευταίες ώρες ο Μπραντ Πιτ προκειμένου να πραγματοποιήσει γυρίσματα για την διεθνή κινηματογραφική παραγωγή «The Riders».
Ο Χολιγουντιανός αστέρας βρίσκεται ήδη από τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους.
Πρώτη του στάση ήταν η Ύδρα όπου και παρέμεινε για μερικές ημέρες για τα γυρίσματα της ταινίας, Στην συνέχεια, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, βρέθηκε στη Χαλκίδα όπου μετέβη μέσω θαλάσσης.
Eurokinissi
Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, βρέθηκε στην Αθήνα και στην πλατεία Κοτζιά για να συνεχίσει τα γυρίσματα, ενώ ο φακός τον εντόπισε χαμογελαστό και ντυμένο με τα ρούχα του ρόλου του.
Eurokinissi
Ο διεθνούς φήμης ηθοποιός, δεν δίστασε να χαιρετήσει την κάμερα, ενώ η γύρω του φύλαξη είναι μεγάλη.
Στο σημείο βρέθηκε και η κινηματογραφική του κόρη, η οποία συμμετέχει σε σκηνές των γυρισμάτων, ενώ στο σημείο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου προκειμένου να δουν τον Μπραντ Πιτ από κοντά.
Eurokinissi