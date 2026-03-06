Οι πληροφορίες προς το Ιράν μεταξύ άλλων αφορούν την τοποθεσία αμερικανικών πλοίων και αεροπλάνων.

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για στόχους, προκειμένου να επιτεθεί σε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται η Washington Post.

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το περασμένο Σάββατο, η Μόσχα έχει δώσει στην Τεχεράνη τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, ανέφεραν οι τρεις αξιωματούχοι. «Φαίνεται πως είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», σημείωσε η μία από τις πηγές.

Η έκταση της ρωσικής βοήθειας προς το Ιράν δεν είναι απολύτως σαφής. Η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει υποβαθμιστεί έπειτα από σχεδόν μία εβδομάδα πολέμου, σημείωσαν οι αξιωματούχοι.

Η Κίνα δεν φαίνεται να βοηθά στην άμυνα του Ιράν, παρά τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ανέφεραν οι δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα.

«Πολύ ακριβή» τα χτυπήματα του Ιράν

Αναλυτές λένε ότι η κοινοποίηση πληροφοριών θα ταίριαζε στο μοτίβο των επιθέσεων του Ιράν εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, μεταξύ άλλων σε υποδομές διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ και προσωρινές κατασκευές, όπως σε εκείνη στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκαν έξι στρατιώτες των ΗΠΑ. Ο σταθμός της CIA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ επίσης έχει χτυπηθεί.

Το Ιράν κάνει «πολύ ακριβή χτυπήματα σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή over-the-horizon», δήλωσε η Ντάρα Μάσικοτ, ειδική επί θεμάτων ρωσικού στρατού, στο Carnegie Endowment for International Peace. «Το κάνουν αυτό με πολύ στοχευμένο τρόπο. Επιτίθενται στη διοίκηση και στον έλεγχο», συμπλήρωσε.

Η Τεχεράνη διαθέτει λίγους στρατιωτικούς δορυφόρους. Επίσης, δεν έχει δικό της αστερισμό δορυφόρων, κάτι που θα καθιστούσε εξαιρετικά πολύτιμες τις εικόνες από τις πολύ πιο προηγμένες διαστημικές ικανότητες της Ρωσίας. Ιδιαίτερα καθώς το Κρεμλίνο έχει βελτιώσει τη στόχευσή του έπειτα από χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, σημείωσε η Μάσικοτ.

Βελτιώθηκε η ποιότητα των χτυπημάτων του Ιράν

Έχει υπάρξει υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας στα αντίποινα της Τεχεράνης, επεσήμανε η Νικόλ Γκραγέφσκι, που μελετά τη συνεργασία του Ιράν με τη Ρωσία στο Belfer Center του Χάρβαρντ. Αυτό αφορά τόσο τους στόχους της Τεχεράνης, όσο και στην ικανότητά της σε κάποιες περιπτώσεις να υπερνικήσει τις άμυνες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. «Περνάνε τις αεράμυνες», τόνισε και σημείωσε ότι η ποιότητα των χτυπημάτων του Ιράν φαίνεται να έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, τον περασμένο Ιούνιο.

Το Ιράν έχει υπάρξει ένας από τους μεγάλους υποστηρικτές της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, παρέχοντας την τεχνολογία για την κατασκευή επιθετικών drones, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να υπερισχύσουν της αεράμυνας του Κιέβου και να εξαντληθούν τα αποθέματα δυτικών αναχαιτιστικών.

«Οι Ρώσοι έχουν απόλυτη επίγνωση της βοήθειας που δίνουμε στους Ουκρανούς», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους που έχει γνώση της υποστήριξης της Μόσχας στην Τεχεράνη. «Και πιστεύω πως είναι πολύ χαρούμενοι που προσπαθούν να πάρουν κάποια εκδίκηση», συμπλήρωσε.

Η ποιότητα της ρωσικής συγκέντρωσης πληροφοριών δεν είναι εφάμιλλη της αμερικανικής, αλλά παραμένει ανάμεσα στις καλύτερες στον κόσμο, σημείωσε το ίδιο άτομο.

Έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση με ιρανικά drones που έγινε την Κυριακή στο Κουβέιτ. Η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει χιλιάδες drones και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, πρεσβειών και αμάχων.

Η πρεσβεία της Μόσχας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε στο αίτημα της Washington Post για σχόλιο. Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν. «Το ιρανικό καθεστώς συντρίβεται απολύτως», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι, χωρίς να κάνει σχόλιο για οποιαδήποτε βοήθεια της Ρωσίας προς το Ιράν. «Τα αντίποινά τους με βαλλιστικούς πυραύλους μειώνονται κάθε ημέρα, το ναυτικό τους εξοντώνεται, οι παραγωγικές ικανότητές τους καταστρέφονται», συμπλήρωσε.

