Οι τιμές είχαν υποχωρήσει προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνεχίστηκε την Παρασκευή, καθώς οι αγορές ενέργειας επηρεάζονται από την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές ανέκαμψαν από μια προσωρινή πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 87 δολάρια το βαρέλι και να καταγράφει νέο υψηλό 52 εβδομάδων.

Στις πρωινές συναλλαγές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Μπρεντ ενισχύονταν κατά περίπου 2,2%, φτάνοντας τα 87,27 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό κατέγραφε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, περίπου 3,8%, στα 84,08 δολάρια το βαρέλι, αν και είχε περιορίσει μέρος των αρχικών κερδών.

Ωστόσο, η γενικότερη τάση παραμένει ανοδική, με το αργό να οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η εκτίναξη των τιμών συνδέεται άμεσα με την επέκταση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην παραγωγή και στις μεταφορές πετρελαίου. Η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ —ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυτιλία ενέργειας— έχει σχεδόν παραλύσει, εντείνοντας τους φόβους για περιορισμό της προσφοράς.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Κάαμπι, προειδοποίησε σε δηλώσεις του στους Financial Times ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από χώρες του Κόλπου θα μπορούσαν να διακοπούν μέσα σε λίγες ημέρες εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Σε ένα τέτοιο σενάριο, εκτίμησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες.

Η πρόσκαιρη υποχώρηση των τιμών κατά τη διάρκεια της νύχτας αποδόθηκε επίσης σε απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσουν 30ήμερη εξαίρεση στην Ινδία, τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, προκειμένου να επαναλάβει αγορές ρωσικού αργού. Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως επιβάλει «τιμωρητικούς» δασμούς 25% στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, οι οποίοι τελικά ανακλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό των έντονων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παρεμβάσεων στην αγορά συμβολαίων πετρελαίου.

Η άνοδος του πετρελαίου ήδη επηρεάζει τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη μέση τιμή της απλής βενζίνης να αυξάνεται κατά σχεδόν 27 σεντ μέσα σε μία εβδομάδα, φτάνοντας τα 3,25 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής ταξιδιωτικής οργάνωσης AAA.

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική ένταση παραμένει υψηλή. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «μόλις έχουν αρχίσει», προειδοποιώντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή είναι πολλαπλάσιες από όσες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

Παρά τους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού λόγω της ανόδου της ενέργειας, ο επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ της Berenberg, Ατακάν Μπακισκάν, υποστήριξε ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν τελικά να λειτουργήσουν αποπληθωριστικά για την οικονομία. Όπως εξήγησε, αν και η αύξηση των τιμών ενέργειας ενισχύει μηχανικά τον συνολικό δείκτη τιμών καταναλωτή, μειώνει παράλληλα την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, περιορίζοντας τη ζήτηση για άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του πυρήνα του πληθωρισμού.