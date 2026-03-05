Θα καταβληθούν 2,18 εκατ. ευρώ σε συνταξιούχους του τ.Ι.Κ.Α. και τ.Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε και κληρονόμους.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι αύριο, Παρασκευή 6.3.2026, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνολικά 1.015 συνταξιούχους, εκ των οποίων 985 είναι εν ζωή, ενώ για 30 περιπτώσεις τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους βάσει κληρονομικού δικαιώματος.

Οι δικαιούχοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέως ταμεία: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε.).

Τα αναδρομικά προέκυψαν από διόρθωση και συμπλήρωση ασφαλιστικών στοιχείων, καθώς και από επανυπολογισμό επασφαλίστρου της κύριας σύνταξης, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του e-ΕΦΚΑ για διασφάλιση της ακρίβειας και της νομιμότητας στις συντάξεις.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 €, εκ των οποίων:

• 2.040.331,56 € αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους

• 145.354,87 € αφορούν σε κληρονομικά ποσά.