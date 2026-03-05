Ο Σωτήρης Χατζάκης, αναφέρθηκε στο Νίκο Κούρκουλο και στην εμπιστοσύνη που του έδειξε στα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Ο Σωτήρης Χατζάκης και η σύζυγός του Πολυξένη Μυλωνά, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno». Εκεί, παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της με τον σκηνοθέτη να εστιάζει στην αρχή της καριέρας του και το Νίκο Κουρκουλο.

Ο Σωτήρης Χατζάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δεν δίστασε να αναφερθεί στον αείμνηστο Νίκο Κούρκουλο και στην εμπιστοσύνη που του έδειξε στα πρώτα βήματα της καριέρα του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον αείμνηστο ηθοποιό και την εμπιστοσύνη που του έδειξε στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Όπως εξήγησε ήταν «πολύ πιο όμορφος και πολύ πιο παλικάρι» από όσο πιστεύει ο κόσμος, ενώ μίλησε για την πρώτη τους συνάντηση.

Μιλώντας για την πορεία της καριέρας του Σωτήρης Χατζάκης τόνισε: «Ήμουν 4 χρόνια διευθυντής στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και μετά άλλα τέσσερα στο Εθνικό. Τα κρατικά θέατρα σου μαθαίνουν δομές και θεσμούς. Αλλά τα ιδιωτικά θέατρα είναι συγκινητικά. Γιατί παλεύουν μέσα στον ανταγωνισμό και σου δίνουν την ευκαιρία να κάνεις πράγματα που είναι πραγματικά σπουδαία. Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα αυτές οι θέσεις».

Θυμούμενος τον Νίκο Κούρκουλο, περιέγραψε την γνωριμία τους: «Πάντα θα θυμάμαι τον Νίκο Κούρκουλο. Από αυτόν ξεκίνησε η ιστορία. Με κάλεσε μια μέρα, μπαίνω στο γραφείο, ήταν πιο όμορφος από ό,τι ξέρουμε και πιο παλικάρι από ό,τι ξέρουμε. Με ρώτησε από που είμαι και μου λέει «Αν γυρίσω την πλάτη μου, θα με μαχαιρώσεις ή θα με προστατεύσεις;». Του είπα: «θα σας προστατεύσω, αλλά θα δείξει ο καιρός» και μου λέει «Πάμε». Δεν έβαζε υπογραφές, το χέρι έδινε… Ναι! Ήμουν ξεκάθαρα προσωπική επιλογή του Κούρκουλου. Και μετά ανέβηκα πάνω στο Κρατικό και μετά γύρισα στο Εθνικό ως διευθυντής».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgurc2uq4nzd?integrationId=40599y14juihe6ly}