Την «περιπέτειά» της περιέγραψε η Βίκυ Παγιατάκη στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», καθώς την Καθαρά Δευτέρα βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα, καθώς κατανάλωσε ταραμοσαλάτα ύστερα από αρκετά χρόνια και αποδείχθηκε πως έχει αλλεργία.

Η αστρολόγος, το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, πιστή στο καθήκον της, έδωσε το «παρών» στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και μοιράστηκε την «περιπέτειά» της με τη Φαίη Σκορδά και τους τηλεθεατές.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε αναφορικά με το πώς πέρασε τη χθεσινή ημέρα, εκείνη επισήμανε πως βρέθηκε στο νοσοκομείο λόγω αλλεργίας, αφού νωρίτερα είχε καταναλώσει ταραμοσαλάτα.

Η Βίκυ Παγιατάκη σχολίασε: «Πέρασα καλά και κακά. Ήταν σύνθετο. Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Έτσι το ανακαλύπτεις. Μπορεί μια περίοδο να μην σε ενοχλεί και μετά να σε ενοχλεί. Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω… εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι είμαι ακόμα πολύ νέα, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Από κάτι θα πάμε όλοι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn2sbi942mx?integrationId=40599y14juihe6ly}