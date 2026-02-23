Όπως φαίνεται, δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός του υπουργού Υγείας ότι ο κ. Ζιαζιάς τον γρονθοκόπησε.

Άφαντο είναι το βίντεο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη από τα επεισόδια στη Νίκαια, οποίος υποστηρίζει πως έπεσε θύμα σωματικής επίθεσης από τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχειρώντας να στηρίξει τη σύλληψη του Δημήτρη Ζιαζιά, ισχυρίστηκε ότι έχει βίντεο που δείχνει τον γιατρό να του επιτίθεται, και το έστειλε στο κινητό της Αναστασίας Γιάμαλη.

«Ο ''καλός'' και ''αδικημένος'' γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. (…) Πλέον άλλη δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει. Στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση όσοι απλώνουν χέρι και ασκούν βία. Τελεία και παύλα. Θα λένε ότι θέλουν αλλά τα χέρια τους κοντά και οι μπουνιές τους μαζεμένες», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η κόντρα του Άδωνι Γεωργιάδη με τους γιατρούς της Νίκαιας, προκάλεσε θόρυβο και στα σόσιαλ μίντια, με τους χρήστες να περιμένουν- όπως και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα»- μάταια το βίντεο που θα έστελνε ο υπουργός Υγείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dglp8u557pix?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και όπως δημοσιεύουν και τα Ελληνικά Hoaxes, δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός του υπουργού Υγείας ότι ο κ. Ζιαζιάς τον γρονθοκόπησε.

«Από την εξέταση ολόκληρου του βίντεο, πριν και μετά το επίμαχο καρέ, διαπιστώνεται ότι οι δύο άντρες είχαν αρκετή απόσταση μεταξύ τους, αποκλείοντας την οποιαδήποτε σωματική επαφή του γιατρού με τον υπουργό» αναφέρουν.

Παράλληλα, επικριτική προς τον Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση με τα γεγονότα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και το «βίντεο» με την στιγμή της επίθεσης από τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά, εμφανίστηκε η Αναστασία Γιάμαλη την Κυριακή (22/2).

Η δημοσιογράφος του MEGA είχε φιλοξενήσει μία ημέρα πριν, τον υπουργό Υγείας.

Πριν καν αρχίσει η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA την Κυριακή, για όσα έγιναν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας στις 19 Φεβρουαρίου, η Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει στείλει το επίμαχο βίντεο, παρότι είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα το πράξει.

Ο κ. Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει το Σάββατο από τον «αέρα» της εκπομπής πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτύπησε τον πολιτικό του προϊστάμενο».

«Έχω λάβει πολλά μηνύματα για το κατά πόσο μου έστειλε τελικά ο υπουργός Υγείας το βίντεο όπου φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να τον χτυπάει. Δεν έχω λάβει τίποτα πέρα από την ανάρτηση με την γνωστή εικόνα. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και περιμένουμε την απάντηση του υπουργού. Τα λέμε στις 15:20 στις Εξελίξεις Τώρα στο Mega», έγραψε η δημοσιογράφος, ενημερώνοντας όσους είχαν ακούσει τον υπουργό το Σάββατο να δεσμεύεται πως θα στείλει το επίμαχο βίντεο και να προειδοποιεί μάλιστα πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτυπήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο».

Αλλά αυτό δεν συνέβη ούτε την ώρα της εκπομπής την Κυριακή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dglk1uerr6rt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως ανέφερε η Αναστασία Γιάμαλη, o υπουργός Υγείας αντ’ αυτού ανέβασε στα social media μία φωτογραφία που -όπως είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Facebook το Σάββατο- επιβεβαιώνει την επίθεση που δέχτηκε από τον γιατρό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, Δημήτρη Ζιαζιά.

«Δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε, ασχολείται με τα νούμερα της τηλεθέασής μου», σχολίασε καυστικά, μέσω Instagram την Κυριακή, η δημοσιογράφος του MEGA.

Και παρότι αρχικά υποστήριξε ότι έχει ήδη στείλει το βίντεο στο WhatsApp της δημοσιογράφου και μόλις απεδείχθη ότι κανένα βίντεο δεν έχει σταλεί, ανασκεύασε, δηλώνοντας ότι έχει στείλει μόνο το καρέ, το οποίο δείχνει τον γιατρό με υψωμένη τη γροθιά του, και δεσμεύτηκε μετά το τέλος της τηλεοπτικής σύνδεσης να στείλει και το επίμαχο βίντεο.

Ωστόσο, το βίντεο ακόμα «αγνοείται».