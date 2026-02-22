Τι δηλώνει στη στήλη έμπειρο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.

Το τελευταίο διάστημα τα «Παιχνίδια Εξουσίας» επιχείρησαν να κατανοήσουν γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη γίνονται τόσες αντιπαραθέσεις για τον αλγόριθμο εκλογής των συνέδρων.

Έμπειρο στέλεχος περί τα εκλογικά της Χαριλάου Τρικούπη μας το εξήγησε ως εξής- και μάλιστα με παραδείγματα:

«Η αλλαγή του αλγορίθμου κατανομής των συνέδρων, από τη βάση του μητρώου μελών –όπως ίσχυσε το 2022– στη βάση του απόλυτου αριθμού ψήφων των τελευταίων εθνικών εκλογών, μεταβάλλει εκ των πραγμάτων τον εσωκομματικό χάρτη. Και η μεταβολή αυτή μπορεί να αποτυπωθεί με συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες υποθέσεις εργασίας.

Στο συνέδριο του 2022 η Α’ Θεσσαλονίκης συμμετείχε με περίπου 200 συνέδρους και η Β’ Θεσσαλονίκης με περίπου 140, δηλαδή συνολικά περί τους 340. Με τα σημερινά δεδομένα και με βάση το νέο μοντέλο, εκτιμάται ότι η Α’ Θεσσαλονίκης δεν θα ξεπεράσει τους 150 συνέδρους και η Β’ θα κινηθεί γύρω στους 100. Η συνολική δύναμη της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, συνεπώς, αναμένεται να διαμορφωθεί περί τους 250 συνέδρους. Η απώλεια σε σχέση με το 2022 φτάνει τους 90 συνέδρους, δηλαδή μείωση της τάξης του 26%–27%.

Αντίστοιχη τάση, με βάση την ίδια μεθοδολογία, καταγράφεται και στην Αθήνα. Εφόσον στο προηγούμενο συνέδριο οι οργανώσεις της Αττικής –συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων εκλογικών περιφερειών– προσέγγιζαν αθροιστικά τους 900–950 συνέδρους, μία αναλογική μείωση 15%–20%, λόγω χαμηλότερης εκλογικής επίδοσης σε απόλυτους αριθμούς ψήφων, θα μπορούσε να οδηγήσει το νέο σύνολο κοντά στους 750–800. Δηλαδή απώλεια περίπου 150–180 συνέδρων σε σχέση με το 2022.

Στην Κρήτη, και ειδικότερα στο Ηράκλειο, η εικόνα είναι διαφορετική. Αν υποθέσουμε ότι το 2022 το Ηράκλειο συμμετείχε με περίπου 120 συνέδρους, και αν ληφθεί υπόψη ότι στις τελευταίες εθνικές εκλογές κατέγραψε ισχυρή επίδοση σε απόλυτο αριθμό ψήφων, ο νέος αλγόριθμος μπορεί να του αποδώσει αύξηση 15%–20%. Αυτό μεταφράζεται σε 140–150 συνέδρους. Δηλαδή ενίσχυση κατά 20–30 έδρες σε σχέση με το 2022.

Αν επιχειρήσουμε μία συνολική αποτίμηση, η Θεσσαλονίκη εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 90 συνέδρους, η Αθήνα κατά 150 και πλέον, ενώ το Ηράκλειο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 20–30. Η ποσοστιαία μεταβολή είναι αποκαλυπτική: η μητροπολιτική Θεσσαλονίκη χάνει σχεδόν το ένα τέταρτο της δύναμής της, η Αθήνα υποχωρεί αισθητά, ενώ το Ηράκλειο αυξάνει τη σχετική του βαρύτητα μέσα στο σώμα των περίπου 3.800 συνέδρων.

Η επιχειρηματολογία που μπορεί να στηριχθεί πάνω σε αυτούς τους αριθμούς είναι σαφής. Με τον νέο αλγόριθμο, η εκπροσώπηση μετατοπίζεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς περιφέρειες όπου το κόμμα κατέγραψε ισχυρότερη εκλογική επιρροή. Η μεταβολή δεν είναι συμβολική. Σε ένα σώμα 3.800 συνέδρων, διαφορές της τάξης των 100–200 εδρών επηρεάζουν καθοριστικά τους συσχετισμούς. Και αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα πίσω από τους αριθμούς».

Αυτά. Η στήλη είναι ανοιχτή και σε άλλες εκτιμήσεις.