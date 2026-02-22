Φοιτητές και διδάσκοντες κάνουν πράξη την ουσιαστική συμπερίληψη των φοιτητών με αναπηρία ακοής.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη φοιτούν σήμερα εννέα άτομα με αναπηρία ακοής. Η ανάγκη επικοινωνίας τους, όμως, δεν περιορίζεται στη εκπαιδευτική διαδικασία και η ισότιμη αντιμετώπισή τους σημαίνει το να συναναστρέφονται τους συνομιλήκους τους και να συμμετέχουν απρόσκοπτα σε κάθε έκφανση της φοιτητικής ζωής, είτε πρόκειται για μία ομαδική εργασία σε κάποιο μάθημα, είτε για απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να παραγγείλουν έναν καφέ στο κυλικείο της Σχολής.

Αναγνωρίζοντας τις πρακτικές δυσκολίες της επικοινωνίας, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ξεκίνησε μία εθελοντική δράση, ώστε φοιτητές -σε πρώτη φάση- να μάθουν τη νοηματική γλώσσα, για να μπορούν να είναι δίπλα στους συμφοιτητές τους στην καθημερινότητά τους.

Η αποδοχή του προγράμματος, με τη δημοσιοποίησή του, υπήρξε ιδιαίτερα θερμή και ήδη το δωρεάν εργαστήριο εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας παρακολουθούν 35 άτομα, -κυρίως φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετέχουν στην εθελοντική ομάδα υποστήριξης συμφοιτητών και συμφοιτητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

«Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φοιτούν σήμερα 9 άτομα με αναπηρία ακοής. Παρότι αριθμητικά δεν πρόκειται για μεγάλο σύνολο, οι ανάγκες υποστήριξης είναι ουσιαστικές, καθώς κάθε φοιτητής και φοιτήτρια παρακολουθεί μεγάλο αριθμό μαθημάτων που απαιτούν συνεχή επικοινωνιακή στήριξη», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊσταμένη της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μαρία Μύαρη.

«Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και της ουσιαστικής συμπερίληψης, μέσα από την εκμάθηση βασικών στοιχείων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία ακοής. Παράλληλα, ενισχύεται η καθημερινή κοινωνική αλληλεπίδραση και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών με απώλεια ακοής στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή του Πανεπιστημίου», διευκρίνισε η κ. Μύαρη, προσθέτοντας ότι με την ενίσχυση των υπηρεσιών προσβασιμότητας που προβλέπει ο Ν. 4957/2022 και την ίδρυση των Μονάδων Ισότιμης Πρόσβασης, αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ακοής στην ανώτατη εκπαίδευση.

Μία κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς - Εξετάζεται η διεύρυνση του προγράμματος και εκτός πανεπιστημίου

Το εργαστήριο υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, παρέχοντας βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, σχεδιάζεται η συνέχισή του και στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, από τον Οκτώβριο, ως επόμενο στάδιο εκμάθησης, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα μελλοντικής διεύρυνσής του και εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας.

«Η ολοκλήρωση των δύο πρώτων συναντήσεων μας έδειξε κάτι ιδιαίτερα αισιόδοξο: Φοιτητές και φοιτήτριες κυρίως, αλλά και μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, συμμετείχαν με πραγματικό ενδιαφέρον, επιλέγοντας να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία μιας κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης, Ειρήνη Σοκολάκη, επισημαίνοντας πως «η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας δείχνει έμπρακτα ότι η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά μια στάση ζωής που μας αφορά όλους».

«Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπεις νέους ανθρώπους, μετά από μια απαιτητική και γεμάτη ημέρα, να συμμετέχουν με ενθουσιασμό, να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα άτομα με προβλήματα ακοής και να καλλιεργούν ουσιαστική ενσυναίσθηση», πρόσθεσε η κ. Σοκολάκη, εξηγώντας ότι ταυτόχρονα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν πολύτιμα εφόδια που θα τους συνοδεύουν και στην επαγγελματική τους πορεία, ώστε, ως μελλοντικοί επαγγελματίες, να μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Άλλωστε, όπως σημείωσε, «είναι σημαντικό η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα να ξεκινά ήδη από μικρή ηλικία, ώστε να διαμορφώνεται μια κοινωνία ισότητας, σεβασμού και ουσιαστικής πρόσβασης».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και χρηματοδοτείται, μέσω του έργου «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+). Η ένταξη του Πανεπιστημίου στο έργο επέτρεψε τη στελέχωση της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης με εξειδικευμένο προσωπικό, μεταξύ άλλων δύο ειδικούς παιδαγωγούς, δύο ειδικούς πληροφορικής για θέματα προσβασιμότητας και έναν διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Χρηστικές πληροφορίες

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου: Κάθε Τρίτη 18:00-19:00 (Αίθουσα 7) και κάθε Πέμπτη 18:00-19:00 (Αίθουσα 1). Το εργαστήριο είναι δωρεάν και πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης με τη διερμηνέα της Μονάδας, κα Ειρήνη Σοκολάκη, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και πρακτική εξάσκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα στον σύνδεσμο https://forms.cloud.microsoft/r/G2vZXfMnwm