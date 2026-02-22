Η αύξηση των συμβάσεων εντοπίζεται χρονικά από το 2020 και μετά, περίοδο κατά την οποία το Δημόσιο στράφηκε σε ιδιώτες για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία.

Συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 1,5 δισ. ευρώ υπέγραψε το Δημόσιο με ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες από το 2017 έως και το 2025, σύμφωνα με έρευνα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Vouliwatch που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή». Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 3.079 συμβάσεις με 1.266 εταιρείες, ωστόσο η κατανομή της δαπάνης εμφανίζεται εξαιρετικά συγκεντρωμένη, καθώς το 96% του συνολικού ποσού κατευθύνθηκε σε μόλις δέκα επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν εκτεταμένη χρήση απευθείας αναθέσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού αριθμού των συμβάσεων. Παράλληλα, την τελευταία πενταετία παρατηρείται έντονη κλιμάκωση τόσο στον αριθμό όσο και –κυρίως– στην αξία των αναθέσεων. Ενδεικτικά, η συνολική δαπάνη αυξήθηκε από 21,5 εκατ. ευρώ το 2020 στα 585,5 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση άνω του 2.600% μέσα σε πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, το 46% της συνολικής αξίας των συμβάσεων αφορά υπηρεσίες διοικητικής συμβουλευτικής, δηλαδή έργα που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση δημόσιων πολιτικών. Ακολουθεί η συμβουλευτική πληροφορικής, η οποία απορροφά το 40% της δαπάνης, ποσοστό που συνδέεται άμεσα με τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Το υπόλοιπο 14% κατανέμεται σε άλλες κατηγορίες συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η αύξηση των συμβάσεων εντοπίζεται χρονικά από το 2020 και μετά, περίοδο κατά την οποία το Δημόσιο στράφηκε σε ιδιώτες για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία. Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται έργα όπως η υποστήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος, η ενημέρωση πολιτών και η ανάλυση δεδομένων. Στη συνέχεια, το εύρος των αναθέσεων διευρύνθηκε, με την έρευνα να καταγράφει συμβάσεις για τη συγγραφή εθνικών στρατηγικών, τη δημιουργία οργανογραμμάτων, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν μισθοδοτικά και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που άντλησε πληροφορίες από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και αφορούν μόνο συμβάσεις άνω των 15.000 ευρώ. Από την ανάλυση αποκλείστηκαν κατασκευαστικά έργα, καθαρά τεχνικές μελέτες, αμιγώς λειτουργικές υπηρεσίες πληροφορικής, διαφημιστικές υπηρεσίες μη στρατηγικού χαρακτήρα και νομικές υπηρεσίες που περιορίζονται σε δικαστική εκπροσώπηση.

