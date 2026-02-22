Σύμφωνα με πληροφορίες η 25χρονη έχει εγκεφαλική παράλυση και είναι τετραπληγική.

Ένας έμπιστος και γνώριμος άνδρας στην οικογένεια εδώ και 18 χρόνια, από την ενορία, φέρεται πως ήταν ο 64χρονος που το Σάββατο (21/2) αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά την 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ. όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μέσω του κλειστού κυκλώματος καμερών, που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, ενώ μόλις επέστρεψε σπίτι είδε την κόρη της να κλαίει.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega η μητέρα της 25χρονης, δήλωσε πως «πήγα στο φαρμακείο να πάρω γυαλιά και με το που ανοίγω την πόρτα, βλέπω τον φερόμενο ως δράστη με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου».

«Τρέχει και κρύβεται στην τουαλέτα και ρίχνω διάφορα. Αρχίζει και με χτυπάει, με βρίζει με ακατανόμαστες φράσεις, ρίχνει μπουνιά στο μάτι του παιδιού που ασέλγησε», τόνισε.

Η ίδια τον χτύπησε με ένα τηγάνι στο κεφάλι και στη συνέχεια τον κηνύγησε με μαχαίρι, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να δραπετεύσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μητέρα σημειώνει ότι «δεν τα έχω αφήσει 25 χρόνια καθόλου, άνεργη, με καμία βοήθεια από κανένα κράτος. Τα παιδιά μου στη μιζέρια από χρήματα, είμαστε ξεχασμένοι από τον θεό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgkudc36mfyh?integrationId=40599y14juihe6ly}