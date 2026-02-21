Η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε το περιστατικό μέσω καμερών στο σπίτι.

Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση μιας 25xρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη εξετάζουν οι Αρχές, έπειτα από αναφορά της μητέρας της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε την κακοποίηση όταν παρακολούθησε υλικό από κάμερες που βρίσκονται εγκατεστημένες εντός της οικίας.

Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι είχε και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ολοκληρώσει την πράξη.

Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση. Οι Αρχές αναζητούν τον Αλβανό φερόμενο ως δράστη.

