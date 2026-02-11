Ακόμη ένας αστυνομικός από το ΑΤ Ομονοίας κατηγορείται για συνέργεια. «Πάγωσα, δεν μπορούσα να αντιδράσω» κατέθεσε η καταγγέλλουσα.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας κάθισαν δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι βίασαν μία 19χρονη κοπέλα μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, τον Οκτώβριο του 2022. Ακόμη ένας αστυνομικός κατηγορείται μαζί τους για συνέργεια στο βιασμό.

Πρώτη μάρτυρας κατέθεσε η καταγγέλλουσα η οποία ανέφερε πως είχε απευθυνθεί στους αστυνομικούς, έξω από τον σταθμό του Θησείου για να τους ρωτήσει εάν η ίδια θα είχε πρόβλημα κατά τον έλεγχο που είχε κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας στο μαγαζί όπου εργαζόταν αλλά ήταν ανασφάλιστη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι αστυνομικοί την προέτρεψαν να τους ακολουθήσει στο ΑΤ Ομονοίας, όπου πήγε μετά από λίγη ώρα κι εκείνοι την ανέβασαν στα αποδυτήρια. Εκεί ο ένας από τους αστυνομικούς άρχισε να τη φιλάει, όπως είπε. «Ξεκίνησα να είμαι καχύποπτη, αγχωμένη. Στην αρχή δεν αντέδρασα. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω, δεν είχε υπάρξει κάποιο φλερτ. Στην αρχή δεν αντέδρασα, ήμουν σε σοκ. Όταν με φίλησε, τον φίλησα κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω», ανέφερε.

Στην ερώτηση του προέδρου γιατί δεν έφυγε αμέσως, η μάρτυρας απάντησε πως δεν μπόρεσε γιατί φοβήθηκε. «Έβγαλε τη ζώνη του , είχε και το όπλο υπηρεσίας. Το έβαλε δίπλα μου. Εγώ φοβούμενη και επειδή ο πατέρας μου είναι βίαιος, από το σοκ που πέρασα είχα μείνει ... Ήμουν παγωμένη δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έβγαλε το όπλο, το ακούμπησε δίπλα μου… Ήταν αστυνομικοί. Ήμουν στο τμήμα. Δεν το έβαλε ο νους μου, άλλωστε ήμουν 19 χρόνων, ότι θα κακοποιηθώ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κακό συναίσθημα», είπε.

Πρόεδρος :Σας φίλησε και ανταποκριθήκατε;

Μάρτυρας: Μετά. Στην αρχή όχι.

Πρόεδρος: Κανονικά δίνεις ένα χαστούκι και το καταγγέλλεις!

Μάρτυρας: Έχετε δίκιο. Ωστόσο εγώ ...

Πρόεδρος:Είστε μέσα στο τμήμα...

Μάρτυρας: Είναι το σωστό αυτό που λέτε, αλλά από το τόσο στρες , δεν με ρώτησε κανείς αν θέλω, πάγωσα, ήμουν σε ακινησία . Δεν μπορούσα να κλωτσήσω, να χτυπήσω, να δείξω ότι δεν συναινώ

Πρόεδρος: Η συναίνεση δεν είναι πάντα λεκτική. Με τη συμπεριφορά δείχνω...

Μάρτυρας;: Μα δεν υπήρχε φλερτ…. Ήμουν σε σοκ, δεν μπορούσα να αντιδράσω, έλεγα γιατί είμαι εδώ, γιατί γίνεται αυτό. Όταν υπάρχει φλερτ, υπάρχει ερώτηση,... Σαν άμυνα μόνο κοκάλωσα. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, έτρεμαν τα χέρια μου τα πόδια μου. Μετά με άρπαξε με σήκωσε, με βάζει πάνω στο τραπέζι, μου σηκώνει τη φούστα... Εγώ φώναξα γιατί πόνεσα, μου λέει μη φωνάζεις. Είχα κλειστά τα μάτια και έλεγα πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο που ζω;

Η καταγγέλλουσα επέμεινε πως είχε παγώσει και για αυτό δεν μπόρεσε να αντιδράσει. «Δεν περνούσε από το μυαλό μου να κάνω το οτιδήποτε, να ρίξω αγκωνιά, κάτι... Είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη θέληση μου

Πρόεδρος: Να καλέσει βοήθεια; Κάτι του είπατε; Του είπατε ότι θέλετε να καταγγείλετε κάτι;

Μάρτυρας: Όχι δεν είχα το κουράγιο... Είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεση μου... Ήταν συνεννοημένο σίγουρα. Περίμενα ότι από το επάγγελμα του να βοηθά τον πολίτη θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά αυτό δεν έγινε.

Πρόεδρος: Δεν του είπατε και εσείς όμως.

Μάρτυρας: Το θεώρησα αυτονόητο. Δεν υπήρχε φλερτ, κοπλιμέντο τίποτα. Δεν υπήρχε συνεννόηση η συναίνεση.

Στην έναρξη της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου.