Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 12, 19, 34, 39 και 47.
Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 5.
Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ δύο είναι τα τυχερά δελτία της δεύτερης κατηγορίας (5+1) και 9 δελτία κερδίζουν στην τρίτη κατηγορία (5).
Δείτε τον πίνακα κερδών
Σημειώνεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων