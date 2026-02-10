Δείτε αναλυτικά τους αριθμούς που κερδίζουν τα 22 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 12, 19, 34, 39 και 47.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 5.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ δύο είναι τα τυχερά δελτία της δεύτερης κατηγορίας (5+1) και 9 δελτία κερδίζουν στην τρίτη κατηγορία (5).

Σημειώνεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων