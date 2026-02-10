Η Ουκρανία αντιτίθεται πλήρως στις προθέσεις της FIFA για την επιστροφή των ρωσικών ομάδων στις διοργανώσεις της.

Η Ουκρανία ζητά την υποστήριξη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προκειμένου να εμποδίσει τις προσπάθειες της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Ματβίι Μπίντνιι, δήλωσε στο Sky News ότι η επανένταξη της Ρωσίας στα Παγκόσμια Κύπελλα θα σήμαινε νομιμοποίηση της επιθετικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι ηγέτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συγκεντρώνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για το ετήσιο συνέδριό τους, τέσσερα χρόνια μετά την απομάκρυνση των ρωσικών ομάδων από όλες τις διοργανώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Ο κ. Μπίντνιι χαρακτήρισε την πρόταση της FIFA «μια πολύ παράξενη θέση» και τόνισε ότι η διεθνής καταδίκη της Ρωσίας παραμένει κρίσιμη για την πίεση προς τον επιτιθέμενο.

{https://x.com/SkyNews/status/2020990482965217329}

«Αν αρχίσουμε να χαλαρώνουμε την πολιτική μας… τι μήνυμα στέλνουμε στον κόσμο;» σχολίασε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ο αποκλεισμός της Ρωσίας αποτελεί σύμβολο της απομόνωσής της, αλλά δεν έχει σταματήσει τη σύγκρουση. Παράλληλα, επέκρινε τις κινήσεις της FIFA ως «απερίσκεπτες και παιδαριώδεις», αναφερόμενος στις επιπτώσεις των ρωσικών επιθέσεων σε παιδιά που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους ενώ παίζουν ποδόσφαιρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αρχική απόφαση για τον αποκλεισμό λήφθηκε όταν οι ευρωπαϊκές ομάδες αρνήθηκαν να αντιμετωπίσουν ρωσικές ομάδες ή να φιλοξενήσουν τους αγώνες τους, με τη FIFA και την UEFA να δέχονται πιέσεις από πολιτικούς για την επιβολή αθλητικών κυρώσεων. Ο κ. Μπίντνιι επεσήμανε επίσης ότι οι ενέργειες της FIFA φαίνονται ιδιαίτερα παράδοξες, δεδομένου ότι κάποιες κυβερνήσεις που υποστηρίζουν τον αποκλεισμό συνεχίζουν το εμπόριο με τη Ρωσία σε μη κυρωμένα προϊόντα.

Η Λίζα Νάντι, υπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσθεσε ότι η FIFA και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή προχωρούν σε κινήσεις για επαναφορά των ρωσικών ομάδων, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στην Ουκρανία έχει επιδεινωθεί από την αρχή του πολέμου.