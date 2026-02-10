Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου θα πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
Η τελευταία ημέρα του μήνα πέφτει Σάββατο, συνεπώς τα χρήματα για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένεται να έχουν μπει μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, καθώς η καταβολή τους στους λογαριασμούς, ξεκινάει από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν:
- Επίδομα Παιδιού
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά επιδόματα
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού