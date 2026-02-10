Λίγες ημέρες ακόμη για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου θα πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Η τελευταία ημέρα του μήνα πέφτει Σάββατο, συνεπώς τα χρήματα για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένεται να έχουν μπει μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, καθώς η καταβολή τους στους λογαριασμούς, ξεκινάει από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν: