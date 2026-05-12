Η ΑΑΔΕ προχωρά σε πλήρη επανεκκίνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο 2026, δρομολογώντας πληρωμές που ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ προς περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο ελέγχων και διασταυρώσεων, με στόχο τη διασφάλιση ότι οι ενισχύσεις καταλήγουν αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους.

Κατά την παρουσίαση του νέου σχεδιασμού, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέλυσαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026, υπογραμμίζοντας ότι οι ενισχύσεις θα συνεχιστούν κανονικά, αλλά πλέον θα συνοδεύονται από αυστηρότερους προληπτικούς και μεταγενέστερους ελέγχους.

Ήδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν καταβληθεί 259 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική αποζημίωση και ειδικά προγράμματα.

Μάιο - Ιούνιο το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο. Ειδικότερα, τον Μάιο προβλέπεται η καταβολή περίπου 297 εκατ. ευρώ σε 161.000 δικαιούχους για οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες ενισχύσεις και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών. Τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν ακόμη 510 εκατ. ευρώ σε περίπου 457.000 παραγωγούς για βιολογικά προγράμματα, νιτρορύπανση, δάσωση, εξισωτική αποζημίωση, οικολογικά σχήματα, μικρά νησιά Αιγαίου και βασικές ενισχύσεις.

Συνολικά, οι πληρωμές του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου φτάνουν τα 807 εκατ. ευρώ, με το πρώτο εξάμηνο να κλείνει σε συνολικό ύψος ενισχύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 προγραμματίζονται επιπλέον πληρωμές ύψους 1,166 δισ. ευρώ, με σημαντικές εκταμιεύσεις να τοποθετούνται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Η ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις για τα συνδεδεμένα καθεστώτα που υποβλήθηκαν έως τις 12 Μαΐου θα συμπεριληφθούν στις πληρωμές του Μαΐου, ενώ οι επόμενες θα μεταφερθούν στον κύκλο πληρωμών του Ιουνίου. Παράλληλα, έως τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει και η νέα αίτηση ΟΣΔΕ.

Νέο μοντέλο με ψηφιακές διασταυρώσεις

Το νέο μοντέλο προβλέπει εντατικοποίηση των ψηφιακών διασταυρώσεων μέσω myDATA για προϊόντα όπως γάλα, κρέας, μέλι, ελαιόλαδο και πατάτες, ενώ αλλάζει συνολικά και η φιλοσοφία των ελέγχων. Όπως ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, η λογική πλέον είναι «πρώτα ελέγχουμε και μετά πληρώνουμε», κάτι που εξηγεί και τις καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί κυρίως στα οικολογικά σχήματα.

Οι έλεγχοι, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, συνεχίζονται και μετά την καταβολή των ενισχύσεων. Ήδη έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις για επιστροφές ποσών που προέκυψαν από ελέγχους επιδοτήσεων του 2024. Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, ενώ σε περίπτωση απόρριψης ή μη υποβολής της, τα ποσά θα συμψηφίζονται με μελλοντικές ενισχύσεις.

Η ενημέρωση των δικαιούχων πραγματοποιείται κυρίως μέσω της πλατφόρμας myAADE, με την ΑΑΔΕ να καλεί τους αγρότες να παρακολουθούν συστηματικά τα μηνύματά τους, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν λαμβάνονται ενημερώσεις μέσω email.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι έλεγχοι για το 2025 έχουν ξεκινήσει νωρίτερα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με προηγούμενα έτη, με το ποσοστό ολοκλήρωσης να έχει ήδη αγγίξει το 99,8% έως τα τέλη Απριλίου.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε τη μετάβαση στο νέο μοντέλο «δύσκολη αλλά αναγκαία», σημειώνοντας ότι «το πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε» και διαβεβαιώνοντας ότι οι ενισχύσεις θα συνεχιστούν με διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία για όσους πραγματικά τις δικαιούνται.

Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά και στη δημιουργία του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα συνδέει τα στοιχεία του Ε9 και του ΑΤΑΚ με το Κτηματολόγιο και τον ΚΑΕΚ κάθε ακινήτου. Μέσω του νέου συστήματος θα καταγράφονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ιδιοχρησιμοποιήσεις, οι μισθώσεις και οι βιοκαλλιέργειες αγροτικής γης, ενώ θα αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο δορυφορικά δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους αγροτικών εκτάσεων.

Αναφορικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε ότι η Αρχή δεν έχει επίσημη γνώση της σχετικής δικογραφίας, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες ακολουθούν αυστηρά το θεσμικό πλαίσιο και εξελίσσονται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

