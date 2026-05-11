Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για το ριάλιτι επιβίωσης του Survivor.

Σε έκτακτη ανακοίνωση προχώρησε ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, καθώς ένας σοβαρός τραυματισμός στο Survivor, οδήγησε στην απόφαση για την αναστολή της προβολή του ριάλιτι επιβίωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός προέρχεται από την ομάδα επαρχιωτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Acun Medya που ακολουθεί, ο παίκτης υπέστη σοβαρό τραυματισμός εκτός αγωνιστικού χώρου, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

«Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR.

Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό. Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάστασή της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».