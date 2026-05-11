Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια από την τελετή.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παραβρέθηκε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην τελετή παράδοσης του υποβρυχίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» S113, ως Μουσείου, στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας - Οι Έλληνες και η Θάλασσα», στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Νίκος Δένδιας, «Η τελετή σηματοδοτεί επίσης την έναρξη των εργασιών κατασκευής του περιβάλλοντος χώρου του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης με εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από την ΑΜΚΕ «ΚΥΚΛΩΨ», στον πρόεδρό της οποίας Άρη Θεοδωρίδη, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας απονέμουν τον βαθμό του Υποναυάρχου επί τιμή. Πρόκειται για μια στάση ευθύνης απέναντι στην Πατρίδα, που συνεχίζει την παράδοση των Ευεργετών, που συνοδεύει διαχρονικά τις μεγάλες στιγμές του Ελληνισμού».

