Μπορούν να είναι μαζί στη Νέα Δημοκρατία στην «μετα-Μητσοτάκη» εποχή; -Επόμενη σύγκρουση στο Συνέδριο, στο τέλος της εβδομάδας;

Πέρασε απαρατήρητο από όλα τα μέσα, ακόμα και από όποια δεν θέλουν να αποκρύψουν (και δεν είναι και πολλά) τα εσωτερικά προβλήματα στο κυβερνών κόμμα: Ο Άδωνις Γεωργιάδης (και δεν θέλουμε διαψεύσεις) δεν συμμετείχε στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να «μην νομιμοποιήσει» την ομιλία του Νίκου Δένδια.

Ο υπουργός Άμυνας, μιλώντας στο Προσυνέδριο, απέφυγε να «σηκώσει το γάντι» και να απαντήσει στις βολές του υπουργού Υγείας μεταξύ των οποίων ότι είναι ικανός να πάει ακόμα και στη Σελήνη προκειμένου να μη στηρίξει την κυβέρνηση δημοσίως και να μη δώσει τις μάχες εκεί που απαιτείται. Είναι προφανές πως ο Ν. Δένδιας δεν επιθυμεί σε αυτή τουλάχιστον τη φάση να ανοίξει εσωκομματικό μέτωπο εκτιμώντας προφανώς ότι βγαίνει κερδισμένος από τις επιθέσεις που δέχεται καθώς φέρεται να πιστεύει ότι ενισχύεται ως εσωκομματικός πόλος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη σειρά του, φέρεται να εκτιμά πως με τις παρεμβάσεις του εναντίον του υπουργού Άμυνας απέτρεψε σχέδιο «αλλαγής εν πλω» του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα χαμηλώνει τους τόνους για «να μην δημιουργήσει εσωκομματικό πρόβλημα».

Η λογική λέει πως ο υπουργός Υγείας δεν θα άνοιγε τέτοιας έντασης μέτωπο με τον ομόλογό του της Άμυνας αν δεν είχε τουλάχιστον την ανοχή -και πιθανόν την ενθάρρυνση- του Μαξίμου ή τουλάχιστον βασικών παραγόντων αυτού. Είναι χαρακτηριστικό πως τη σφοδρότερη επίθεση κατά Δένδια την εξαπέλυσε από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπου δεν είθισται να μιλούν οι υπουργοί αλλά οι απλοί βουλευτές.

Το ερώτημα είναι αν Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Δένδιας μπορεί να είναι μαζί στη Νέα Δημοκρατία στη «μετα-Μητσοτάκη εποχή». Η απάντηση είναι πως αν αρχηγός εκλεγεί ο Δένδιας πολύ δύσκολο και πιθανότατα με πρωτοβουλία του νυν υπουργού Υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το επόμενο ραντεβού των δυο θα είναι σαφώς το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά την Παρασκευή, καθώς οι δυο υπουργοί -και ταυτόχρονα «δελφίνοι»- θα παρουσιάσουν την πλατφόρμα τους...