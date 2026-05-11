Σύμφωνα με τα στοιχεία της Petrofin Research, το συνολικό ύψος των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων προς την ελληνόκτητη ναυτιλία ανήλθε το 2025 στα 59,7 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σχέση με τα 53,5 δισ. δολάρια του 2024. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι μόλις το 2023 η αγορά βρισκόταν σε φάση υποχώρησης, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο να περιορίζεται στα 50,9 δισ. δολάρια.

Καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή αυτή άνοδο διαδραμάτισαν οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες για πρώτη φορά κυριάρχησαν πλήρως στο διεθνές περιβάλλον ship finance. Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις μεταξύ όλων των χρηματοδοτών της ελληνικής ναυτιλίας, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της ναυτιλιακής χρηματοδότησης προς την Ελλάδα. Η συνολική έκθεση των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε από 18,6 δισ. δολάρια το 2024 σε περίπου 25 δισ. δολάρια το 2025, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 34%.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Εθνική Τράπεζα, η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, με τα drawn και committed exposures να διαμορφώνονται στα 6,47 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 53%. Το μερίδιό της στην αγορά ανήλθε στο 10,81%, καταγράφοντας άνοδο 52,73% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ακολούθησε η Eurobank με δανειακό χαρτοφυλάκιο 6,20 δισ. δολαρίων, αυξημένο κατά 34,78% και μερίδιο αγοράς 10,35%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς κατέλαβε την τρίτη θέση με 6,07 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 35,79% και μερίδιο 10,14%.

Η πρώτη ξένη τράπεζα που εμφανίζεται στην κατάταξη είναι η UBS, στην τέταρτη θέση, με χρηματοδοτήσεις ύψους 5,70 δισ. δολαρίων και μερίδιο αγοράς 9,52%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Alpha Bank, η οποία διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της προς την ελληνόκτητη ναυτιλία στα 4,60 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 15,87%. Παράλληλα, ενισχυμένη παρουσία κατέγραψαν και μικρότερες ελληνικές τράπεζες, όπως η Aegean Baltic με χαρτοφυλάκιο 0,52 δισ. δολαρίων και η Credia Bank, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, της τάξης του 134,45%, φτάνοντας τα 0,47 δισ. δολάρια.

Η Petrofin αποδίδει τη θεαματική ενίσχυση της χρηματοδότησης σε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον εδραιώσει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τη ναυτιλιακή κοινότητα, διαθέτοντας βαθιά γνώση του κλάδου και σταθερή παρουσία σε όλους τους κύκλους της αγοράς. Δεύτερον, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επέτρεψε την προσφορά πιο ανταγωνιστικών όρων δανεισμού, τόσο σε επίπεδο margins όσο και fees. Τρίτον, οι τράπεζες αξιοποίησαν το ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών τους, προσφέροντας στους πλοιοκτήτες ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις, από συναλλαγματικά και επενδυτικά προϊόντα έως υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων, ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση τους με τον ναυτιλιακό κόσμο.

Παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η διεθνής ναυτιλία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Οι αξίες των πλοίων και τα επίπεδα των ναύλων διατηρήθηκαν υψηλά, υποστηριζόμενα από την αύξηση των τονομιλίων, τις μεγαλύτερες εμπορικές διαδρομές, τις καθυστερήσεις στα λιμάνια και τη μειωμένη αποδοτικότητα του παγκόσμιου στόλου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία επιτάχυνε τόσο τις νέες παραγγελίες όσο και τις αγοραπωλησίες πλοίων.

Τα στοιχεία της Petrofin αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δυναμική αυτή. Το ελληνικό orderbook αυξήθηκε από 511 πλοία και 44,04 εκατ. dwt το 2024 σε 666 πλοία και 59,74 εκατ. dwt το 2025, ενώ ήδη μέσα στο 2026 είχε φτάσει τα 816 πλοία και 76,30 εκατ. dwt. Την ίδια ώρα, οι παραδόσεις νέων πλοίων αυξήθηκαν από 128 σε 173, ενώ οι αγορές second-hand πλοίων ενισχύθηκαν από 235 σε 247.

