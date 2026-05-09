Με αιχμές για τις τράπεζες, τα υπερκέρδη και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην αγορά, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση μέσω ανάρτησής του στα social media, ζητώντας παρεμβάσεις για τη φορολόγηση των μεγάλων κερδών και την προστασία των πολιτών από τις τραπεζικές χρεώσεις και τα υψηλά επιτόκια.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του τραπεζικού συστήματος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια» και ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας.

«Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες;» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, επιχειρώντας να αναδείξει –όπως υποστηρίζει– τις στρεβλώσεις στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και τα υπερκέρδη που καταγράφηκαν το τελευταίο έτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν το 2025 κέρδη που ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μέτοχοί τους, «στην πλειοψηφία τους ξένα funds», εισέπραξαν μερίσματα άνω των 2,83 δισ. ευρώ. «Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήτανε μια κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια», σημειώνει.

Ο Αλέξης Τσίπρας εστιάζει ιδιαίτερα στις τραπεζικές χρεώσεις και στα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι μόνο από προμήθειες και χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές οι τράπεζες είχαν έσοδα 2,44 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τονίζει ότι «η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ενώ κάνει αναφορά και στο καθεστώς του αναβαλλόμενου φόρου, λέγοντας πως οι τράπεζες «δεν πληρώνουν φόρους αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων».

Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ακόμη ότι το τραπεζικό σύστημα δεν στηρίζει επαρκώς την πραγματική οικονομία, σχολιάζοντας πως «για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη από δανεισμό».

Ο πρώην πρωθυπουργός προτείνει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, μεταξύ των οποίων «πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων», κατάργηση των «καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών» και «δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Αλέξης Τσίπρας θέτει πολιτικό δίλημμα, αναφέροντας ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων «είναι τόσο δύσκολη όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία».

