Έλλειψη εκλογικού αφηγήματος και ισχυρής ηγετικής ομάδας στο Μαξίμου.

Δελφινομαχίες, σενάρια για πρόωρες εκλογές και εσωκομματικά αλληλοκαρφώματα «πλέκουν» το προεκλογικό τοπίο στη Ν.Δ. με τις πληροφορίες του Dnews να επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός «ζυγίζει» πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να προκηρύξει εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι, τα κυβερνητικά στελέχη που οσμίζονται ότι ο εκλογικός χρόνος έχει μπει στον επιταχυντή παίρνουν θέσεις μάχης.

Άρχισαν οι «δελφινομαχίες»

Πρώτος στόχος, η εξουδετέρωση επικίνδυνων «δελφίνων», όπως ο Ν. Δένδιας ο οποίος έλαμψε δια της απουσίας του στην «γαλάζια» συνεδρίαση. Τα συντονισμένα πυρά που δέχθηκε ο υπουργός Άμυνας για το αν «ιδρώνει ή όχι τη φανέλα», περίσσευαν, με τον πρωθυπουργό να προσυπογράφει την ατάκα του Άδ. Γεωργιάδη ότι «κάποιοι θα μπορούσαν να ταξιδέψουν μέχρι και τη σελήνη», προκειμένου να μην δώσουν το παρών στην κοινοβουλευτική μάζωξη της Ν.Δ. Και όλα αυτά χωρίς να ακουστεί το όνομά του ώστε να μπορεί να διαμαρτυρηθεί...

Η στόχευση φανερή: να «εκτεθεί» στα μάτια των ψηφοφόρων της Ν.Δ. με το επιχείρημα ότι δεν δίνει τον υπέρ πάντων κομματικό αγώνα ποντάροντας στην αποτυχία της σημερινής κυβέρνησης.

Αντίποινα ...μέσω Κατσανιώτη

Τα πυρά, ωστόσο, του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον Ν. Δένδια επεστράφησαν δια μέσου του Ανδρ. Κατσανιώτη. «Ο κάθε υπουργός κρίνεται από το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Κάποιοι υπουργοί πάλι επιλέγουν να μιλούν πολύ» είπε δεικτικά δείχνοντας, ότι ο παρασκηνιακός πόλεμος των «δελφίνων» μόλις ξεκίνησε.

Ο Ν. Δένδιας από την πλευρά του έχει χαράξει τη δική του περπατησιά γνωρίζοντας - όπως λένε πολιτικοί φίλοι του - ότι οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. τον ξέρουν και από την καλή και από την ανάποδη. Μένει να δούμε σήμερα στην ομιλία του στο Προσυνέδριο της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη, αν θα ανταποδώσει τα εσωκομματικά πυρά ή όχι.

Δημιουργία κλίματος ισχυρού πρωθυπουργού

Δεύτερος στόχος, η δημιουργία κλίματος μιας κυβέρνησης που παραμένει ισχυρή, ώστε να περιοριστούν τυχόν φυγόκεντρες τάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε επικοινωνιακά πριν και μετά την συνεδρίαση της Κ.Ο της Ν.Δ τις τρεις διαδοχικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Ν.Δ. στην εκτίμηση ψήφου να συγκεντρώνει ποσοστό μεταξύ 29,5- 32,5%.

Με αυτόν τον τρόπο, το Μαξίμου θέλει να περάσει το μήνυμα – κυρίως στο εσωτερικό της - ότι δεν είναι μία παραπέουσα κυβέρνηση και ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι ένας απερχόμενος πρωθυπουργός. Αλλά ότι παραμένει ισχυρός.

Το μήνυμα σαφές και προς εκείνους τους «δελφίνους» που μπορεί να προκύψει στην ανατροπή ή την φυγή του την επόμενη μέρα των εκλογών είτε από την κυβέρνηση είτε από το κόμμα. Αλλά και προς τους δυσαρεστημένους «γαλάζιους» βουλευτές, που θα σκεφθούν δύο φορές παραπάνω να συγκεντρωθούν μαζί του εάν υπάρχει πιθανότητα τρίτης νικηφόρας πορείας στις εκλογές.

Το Μαξίμου έχει χάσει τον ...βηματισμό του

Εκεί που η κυβέρνηση, ωστόσο, δείχνει να μην έχει «οπλοστάσιο» αλλά φανερή αδυναμία, είναι στο προεκλογικό της αφήγημα και τα οργανωτικά της. Το Μαξίμου - κατά κοινή ομολογία - είναι αποδυναμωμένο. Η σύνθεσή του χρειάζεται ενώ έχει χαθεί ο πολιτικός βηματισμός.

Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την απουσία εκείνης της ηγετικής ομάδας που θα μπορούσε να τραβήξει νικηφόρα το προεκλογικό και εκλογικό κάρο. Λείπει καιρό τώρα ο θεσμικός σύνδεσμος ανάμεσα στην Κ.Ο. και το Μαξίμου. Για παράδειγμα ο Γραμματέας της Κ.Ο. Μ. Χαρακόπουλος δεν μετέχει στο πρωινό καφέ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει εσωκομματικούς κραδασμούς και να μεταφέρει το κλίμα και τα αιτήματα των βουλευτών. Κλίμα που απηχεί εν πολλοίς την κοινωνία.

Απουσία εκλογικού αφηγήματος

Η κυβέρνηση έχει στερέψει από εκλογικό αφήγημα. Τέτοιο που δεν μπορεί να εμπνεύσει τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. να κάνουν την υπέρβαση στην κάλπη. Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και με καταγεγραμμένα και μετρήσιμα πλέον λάθη και σκάνδαλα, η απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης παραμένει το πιο ισχυρό «χαρτί» του Κ. Μητσοτάκη. Και αυτό σίγουρα δεν το λες πειστικό εκλογικό αφήγημα για την διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας.

Ακέφαλο το κόμμα...

Το κόμμα παραμένει ακέφαλο, την ώρα που οι μηχανές του θα έπρεπε να δουλεύουν στο φουλ. Με τα στελέχη της Περιφέρειας να μοιάζουν απρόθυμα να ιδρώσουν τη φανέλα, κυρίως τα στελέχη που προέρχονται από τα δεξιά, φανερά απογοητευμένα από συγκεκριμένες συμπεριφορές και πολιτικές που τους έχουν πληγώσει.

Με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά να έχουν κουνήσει οριστικά το μαντήλι στην σημερινή Ν.Δ.