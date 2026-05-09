Τέσσερις είναι οι κυρίαρχες υποψηφιότητες για τη θέση του νέου Γραμματέα της Ν.Δ.

Ο προσωρινός Γραμματέας Στ. Κονταδάκης και προσωπική επιλογή του Κ. Μητσοτάκη. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Β. Σπανάκης, ο βουλευτής Γ. Στύλιος και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

Με βασικό δίλημμα που θα κρίνει την τελική επιλογή αν ο πρωθυπουργός θα επιλέξει βουλευτή ή εξωκοινοβουλευτικό για το αξίωμα.

Υπό την έννοια αν θα προτιμήσει ένα έμπειρο κομματικό στέλεχος που θα είναι 100% αφοσιωμένο στην εκλογική μάχη αφού δεν τρέχει και για τη μάχη του σταυρού ή έναν πολιτικό που έχει γράψει χιλιόμετρα στο εκλογικό πεζοδρόμιο..

Λ.Ι.