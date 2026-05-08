«Αν κρύβονται κάποιοι, να τους αλλάξει (σ.σ. ο πρωθυπουργός) και να βάλει άλλους», είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Νέο γύρο εσωστρέφειας εντός της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως άνοιξε η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «ιδρωμένης φανέλας», με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει το δάχτυλο και να δείχνει προς τον Νίκο Δένδια.

Όχι βέβαια πως είναι η πρώτη φορά που το κάνει…

Προφανώς έχει σημασία και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος για το ποιος τελικά «ιδρώνει» και ποιος όχι τη φανέλα, δίνοντας τροφή για περαιτέρω σχόλια.

Ακόμα μεγαλύτερη σημασία, όμως, έχουν οι λύσεις που προτείνουν.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ένας εκ των πέντε υπογραφόντων της δημόσιας παρέμβασης για το επιτελικό κράτος, πέταξε το «μπαλάκι» με τον πιο αιχμηρό τρόπο στον πρωθυπουργό.

«Η ευθύνη του σχηματισμού της κυβέρνησης ανήκει στον πρωθυπουργό. Ο κάθε υπουργός κρίνεται από το αποτέλεσμα που φέρνει στο χαρτοφυλάκιό του και τη δημόσια στάση του. Κάποιοι μιλάνε πάρα πολύ και κάνουν λάθη, κάποιοι μιλούν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους», είπε αρχικά ο βουλευτής Αχαΐας και πρόσθεσε με δηκτικό τρόπο στο OPEN: «Αν κρύβονται κάποιοι, να τους αλλάξει (σ.σ. ο πρωθυπουργός) και να βάλει άλλους».

Όσο για τον χαρακτηρισμό «αντάρτης» που του απέδωσαν οι παρουσιαστές, Νίκος Στραβελάκης και Μίνα Καραμήτρου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης απάντησε: «Προτιμώ ανησυχούντας».

Ε.Σ.