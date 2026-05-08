«Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί αυθεντικές εμπειρίες και να έρθουμε πιο κοντά μέσα από τον πολιτισμό και τη μουσική» σημειώνει στο κάλεσμά του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του στην πόλη, μετατρέποντας καθημερινά πλατείες, πάρκα, ιστορικούς χώρους και γειτονιές σε ζωντανά σημεία συνάντησης και πολιτισμού. Με ένα πρόγραμμα που εκτείνεται από την παράδοση μέχρι τη σύγχρονη μουσική σκηνή και από τις δυνατές αφηγήσεις μέχρι τις μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, η πρωτεύουσα γεμίζει και αυτόν τον Μάιο με εικόνες, ήχους και δράσεις, φέρνοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πιο κοντά στον δημόσιο χώρο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Κεντρικά σημεία στην πόλη μας, όπως η Πλατεία Κλαυθμώνος, μεταμορφώνονται και μας ταξιδεύουν από τις Κυκλάδες έως τη Λατινική Αμερική. Μεταφερόμαστε σε μία ανοιχτή σκηνή γεμάτη εικόνες, ήχους και πολιτισμούς από διάφορα μέρη του κόσμου. Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί αυθεντικές εμπειρίες και να έρθουμε πιο κοντά μέσα από τον πολιτισμό και τη μουσική».

Με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων -που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου - συνεχίζει να αναδεικνύει την Αθήνα ως μια πόλη ζωντανή και δημιουργική, ανοιχτή για όλους.

Οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν από 8 έως 11 Μαΐου

Οι εκδηλώσεις των επόμενων ημερών δίνουν τον παλμό ενός Φεστιβάλ που συνδέει διαφορετικές κουλτούρες και γενιές της πόλης: νησιώτικα πανηγύρια, λάτιν ρυθμοί, live performances, κινηματογραφικές βραδιές, αφηγήσεις για τη λαϊκή μας παράδοση και υπαίθρια μουσικά events, δημιουργούν καθημερινά νέες αφορμές συμμετοχής στο ανοιξιάτικο σκηνικό της Αθήνας.

Νησιώτικο Πανηγύρι | 8 Μαΐου | 19:00 - 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος

Ο Νίκος Οικονομίδης, κορυφαίος δεξιοτέχνης του βιολιού και αυθεντικός εκφραστής της νησιωτικής παράδοσης, έρχεται στην Πλατεία Κλαυθμώνος για μια κυκλαδίτικη βραδιά, γεμάτη καλοκαιρινή αύρα και γνήσιο μουσικό συναίσθημα. Μαζί με την Κυριακή Σπανού και τη Μουσική Ομάδα «Κέρος», στήνουν μια ανοιχτή γιορτή με βιολιά, τραγούδια και ρυθμούς που θυμίζουν κυκλαδίτικο πανηγύρι.

MOb | 8 Μαΐου | 21:00 - 23:00 | Πλατεία Αυδή

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τους MOb στην Πλατεία Αυδή. Η ομάδα των Παναγιώτη Κωστόπουλου, Αλέξανδρου Δελή και Μάριου Βαληνάκη δημιουργεί ένα ηχητικό σύμπαν από synthesizers, loops, drones και απρόβλεπτες μουσικές αποκλίσεις, με αφετηρία την τζαζ, αλλά σαφή διάθεση πειραματισμού.

Athina Latina | 9 Μαΐου | 12:00 - 23:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος

Το Athina Latina επιστρέφει ως μια μεγάλη, μονοήμερη πολιτιστική γιορτή, όπου η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική «κατακλύζουν» την καρδιά της πρωτεύουσας με μουσική, γεύσεις και αστείρευτη ενέργεια. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πλατεία Κλαυθμώνος μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό, όπου πρεσβείες, καλλιτέχνες και κοινότητες συναντιούνται για μια μοναδική εμπειρία πολιτιστικής ανταλλαγής.

Yucatan pres. Sensory | 9 Μαΐου | 18:00 - 23:00 | Ζάππειο Μέγαρο

Οι Yucatan συναντούν τη Sensory production σε μια ξεχωριστή βραδιά σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και κινηματογραφικά σημεία της ανοιξιάτικης Αθήνας, το μονοπάτι με τις γιακαράντες στο Ζάππειο. Κάτω από τα ανθισμένα δέντρα, οι δύο ομάδες στήνουν ένα υπαίθριο club, που συνδυάζει σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, ιδιαίτερη αισθητική και μια εμπειρία φτιαγμένη με έμφαση στη λεπτομέρεια.

Παραμύθια με την Ερμιόνη Ντέτσικα | 10 Μαΐου | 19:00 - 20:30 | Πάρκο Προμπονά

Σε αυτή την παράσταση, οι ιστορίες διαδέχονται η μία την άλλη με τη συνοδεία μουσικής, τραγουδιών και αινιγμάτων. Τα παιδιά δεν είναι απλοί θεατές αλλά συμμετέχουν βιωματικά μέσα από ρυθμικά παιχνίδια, συντονίζοντας σώμα και συναίσθημα στο «εδώ και τώρα».

Κουιντέτο «Seasons» | 10 Μαΐου | 19:00 - 21:00 | Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα παρουσιάζουν το κουιντέτο «Seasons», ένα από τα καταξιωμένα συγκροτήματα της σύγχρονης βουλγαρικής μουσικής σκηνής. Με διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και εμφανίσεις σε σκηνές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας, το συγκρότημα εντυπωσιάζει με το πλούσιο ρεπερτόριό του, από κλασικά αριστουργήματα έως σύγχρονες συνθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτότυπης μουσικής του Βούλγαρου συνθέτη Rossen Balkanski.

Queer Movie Nights 2026 | 10 Μαΐου | 18:00 - 23:30 | Κινηματογράφος «Τριανόν»

Τα Queer Movie Nights φέρνουν στο κέντρο της Αθήνας μια ανοιχτή, ζωντανή και συμπεριληπτική γιορτή του LGBTQI+ κινηματογράφου. Μέσα από προβολές queer ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και ελληνικών παραγωγών, η δράση δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης όπου οι ιστορίες της queer κοινότητας βρίσκουν φωνή και κοινό.

Athens All Star Party 2026 | 10 Μαΐου | 16:00 - 23:00 | Parking Θεάτρου Λυκαβηττού

Tο καθιερωμένο πάρτυ του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων επιστρέφει, έχοντας πλέον αποκτήσει το δικό του cult status στην αστική κουλτούρα της πόλης. Κορυφαίοι promoters συμπράττουν για να στήσουν ένα σκηνικό έκστασης με φόντο την πιο εντυπωσιακή πανοραμική θέα της Αθήνας. Χιλιάδες άνθρωποι συναντώνται ξανά στην κορυφή του λόφου για μια νύχτα όπου η μουσική, ο χορός και η αίσθηση απόλυτης ελευθερίας δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.

Μελαχρινός Βελέντζας: Rebirth | 11 Μαΐου | 21:00 - 23:00 | Λυσίου & Κλεψύδρας

Η καλλιτεχνική δράση "Rebirth" του πιανίστα και performer Μελαχρινού Βελέντζα, μια σύνθεση performance, installation και συμμετοχικού happening, επαναφέρει στη ζωή, ένα εγκαταλελειμμένο πιάνο της Αθήνας σε εμβληματικούς χώρους της πόλης. Κατά τη διάρκεια του δρώμενου, το κοινό συμμετέχει σε μια συλλογική δράση συγγραφής, εναποθέτοντας προσωπικές ιστορίες στα σκαμπό άλλων λησμονημένων πιάνων.

Midnight Express:’80s Night Out | 11 Μαΐου | 21:00 - 23:00 | Ακαδημία Πλάτωνος

Το Midnight Express είναι το πνευματικό παιδί του κριτικού κινηματογράφου Άκη Καπράνου που, ορμώμενος από τη νοσταλγία για τις μαγικές μεταμεσονύκτιες προβολές του Αλφαβίλ και του Σινέ Δεξαμενή, ξεκίνησε την προσπάθεια να τις αναβιώσει. Ένα κινηματογραφικό ταξίδι για να θυμηθούν οι παλιότεροι, να μοιραστούν την εμπειρία οι νεότεροι και να ζήσουν όλοι μαζί το κοινό πάθος για την ατόφια απόλαυση της μεγάλης οθόνης.



Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

https://cityfestival.thisisathens.org/

Μέρος των δράσεων υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Yποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.