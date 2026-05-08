H δεύτερη σεζόν της σειράς με πρωταγωνιστή τον Berlin, έχει τίτλο Berlin and the Lady with an Ermine.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν του Berlín. Ο Πέδρο Αλόνσο επιστρέφει στον ρόλο του χαρισματικού, έξυπνου και απολαυστικού απατεώνα που γνωρίσαμε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο φαινόμενο La Casa de Papel.

H δεύτερη σεζόν έχει τίτλο: Ο Βερολίνο και η Κυρία με την Ερμίνα (Berlin and the Lady with an Ermine) και ιστορία τοποθετείται στη Σεββίλη: ένα τέλειο μέρος για μια τέλεια ληστεία. Με τα μάτια του στραμμένα σε ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης, ο Βερολίνο καλεί τη συμμορία του για μια καταιγιστική ληστεία.

Η νέα πρόκληση επανενώνει την παρέα και ξαναφέρνει την αγάπη του Berlín για το ρομάντζο σε σύγκρουση με την αγάπη του για την τέλεια ληστεία.

Η νέα σεζόν των οκτώ επεισοδίων μεταφέρει τη δράση από το Παρίσι στη Σεβίλλη, όπου ο Berlín και η συμμορία του αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι τώρα: να κλέψουν το εμβληματικό αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι του 15ου αιώνα, «Η Κυρία με την Ερμίνα».

Αλλά υπάρχει μια ανατροπή. Προσποιούνται ότι κλέβουν τον πίνακα, καθώς ο πραγματικός τους στόχος είναι ο Δούκας της Μάλαγα και η σύζυγός του, ένα ζευγάρι που έκανε το λάθος να προσπαθήσει να εκβιάσει τον Berlín. Αυτό που δεν περιμένουν είναι ότι η πρόκλησή τους θα ξυπνήσει την πιο σκοτεινή του πλευρά και την δίψα του για εκδίκηση.

Η νέα σεζόν υπόσχεται μαύρο χιούμορ, δράση και αρκετές εκρηκτικές στιγμές, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Δημιουργός της σειράς είναι ο Άλεξ Πίνα (La Casa de Papel, Sky Rojo) και η Έστερ Μαρτίνεθ Λοβάτο.

Η σειρά θα κυκλοφορήσει στο Netlix στις 15 Μαΐου.