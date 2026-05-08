To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν του Berlín. Ο Πέδρο Αλόνσο επιστρέφει στον ρόλο του χαρισματικού, έξυπνου και απολαυστικού απατεώνα που γνωρίσαμε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο φαινόμενο La Casa de Papel.
H δεύτερη σεζόν έχει τίτλο: Ο Βερολίνο και η Κυρία με την Ερμίνα (Berlin and the Lady with an Ermine) και ιστορία τοποθετείται στη Σεββίλη: ένα τέλειο μέρος για μια τέλεια ληστεία. Με τα μάτια του στραμμένα σε ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης, ο Βερολίνο καλεί τη συμμορία του για μια καταιγιστική ληστεία.
Η νέα πρόκληση επανενώνει την παρέα και ξαναφέρνει την αγάπη του Berlín για το ρομάντζο σε σύγκρουση με την αγάπη του για την τέλεια ληστεία.
Η νέα σεζόν των οκτώ επεισοδίων μεταφέρει τη δράση από το Παρίσι στη Σεβίλλη, όπου ο Berlín και η συμμορία του αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι τώρα: να κλέψουν το εμβληματικό αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι του 15ου αιώνα, «Η Κυρία με την Ερμίνα».
Αλλά υπάρχει μια ανατροπή. Προσποιούνται ότι κλέβουν τον πίνακα, καθώς ο πραγματικός τους στόχος είναι ο Δούκας της Μάλαγα και η σύζυγός του, ένα ζευγάρι που έκανε το λάθος να προσπαθήσει να εκβιάσει τον Berlín. Αυτό που δεν περιμένουν είναι ότι η πρόκλησή τους θα ξυπνήσει την πιο σκοτεινή του πλευρά και την δίψα του για εκδίκηση.
Η νέα σεζόν υπόσχεται μαύρο χιούμορ, δράση και αρκετές εκρηκτικές στιγμές, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Δημιουργός της σειράς είναι ο Άλεξ Πίνα (La Casa de Papel, Sky Rojo) και η Έστερ Μαρτίνεθ Λοβάτο.
Η σειρά θα κυκλοφορήσει στο Netlix στις 15 Μαΐου.