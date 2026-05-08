Υπό τους ήχους του Enter Sandman των Metallica, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά σε βίντεο για τα οφέλη της 4ήμερης εργασίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης «ανέβασε» στα προσωπικά του προφίλ στα social media βίντεο για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την 4ήμερη εργασία.

«Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε; Ας μιλήσουμε λοιπόν σοβαρά για την 4ήμερη εργασία. Και όχι, δεν αφορά το μανάβικο, ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένη. Πολιτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και για θέσεις εντάσεως διανοίας. Δηλαδή επαγγέλματα όπως προγραμματιστές, λογιστές, διοικητικές υπηρεσίες, μελετητικά γραφεία, δημιουργικό. Με σταδιακή εφαρμογή και φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Το 92% των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που υιοθέτησαν την 4ήμερη εργασία την κράτησαν. 85% ανέβηκε η απόδοση και 23% έπεσε η εργασιακή κόπωση σε εταιρείες της Πορτογαλίας. Λιγότερα burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ. 4ήμερη εργασία. Λένε ότι δεν γίνεται. Και όμως γίνεται».

Να σημειωθεί ότι ως «χαλί» του βίντεο ακούγεται το τραγούδι Enter Sandman των Metallica. Μάλλον η επιλογή δεν ήταν τυχαία, δεδομένης και της αυριανής συναυλίας του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ.

