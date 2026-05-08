Την ανάγκη άμεσης ευρωπαϊκής κινητοποίησης για την παρακολούθηση ενός από τα σημαντικότερα συστήματα ρευμάτων του πλανήτη αναδεικνύει ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναουτόγλου, με αφορμή τους αυξανόμενους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στην άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά συνδέεται και με την πιθανή αποσταθεροποίηση φυσικών μηχανισμών που επηρεάζουν καθοριστικά το κλίμα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος, μαζί με ευρωβουλευτές της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και άλλων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απηύθυνε αίτημα προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, Wopke Hoekstra, ζητώντας άμεση δράση για την ενίσχυση της παρακολούθησης της Μεσημβρινής Ανατρεπτικής Κυκλοφορίας του Ατλαντικού (AMOC).

Η AMOC αποτελεί το μεγάλο σύστημα θαλάσσιων ρευμάτων του Ατλαντικού που μεταφέρει θερμότητα προς τη Βόρεια Ευρώπη και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού κλίματος. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η αποδυνάμωση ή ακόμη και πιθανή κατάρρευση του συστήματος δεν συνιστά ένα μακρινό ή αμιγώς θεωρητικό ενδεχόμενο, αλλά έναν κίνδυνο με σοβαρές επιπτώσεις για τη στάθμη της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τη γεωργική παραγωγή, την επισιτιστική ασφάλεια και συνολικά την ανθεκτικότητα των κοινωνιών.

Ο κ. Αρναουτόγλου υπογραμμίζει ότι η επιστημονική παρακολούθηση της AMOC παραμένει σήμερα αποσπασματική και εξαρτάται από βραχυπρόθεσμη και ευάλωτη χρηματοδότηση, γεγονός που –όπως αναφέρει– δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα του ζητήματος. «Δεν μπορεί η Ευρώπη να μιλά για κλιματική ανθεκτικότητα και ταυτόχρονα να μην επενδύει στα δεδομένα που χρειάζεται για να προβλέπει, να προλαμβάνει και να προστατεύει τους πολίτες της», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην κοινή παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητείται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση σταθερής και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για την παρακολούθηση της AMOC, με ετήσιο προϋπολογισμό που θα φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προτείνεται η ενίσχυση των ευρωπαϊκών και διεθνών συστημάτων παρατήρησης των ωκεανών, η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής αποστολής για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων, καθώς και η προώθηση μιας πιο φιλόδοξης πρωτοβουλίας, όπως το λεγόμενο «Ocean Telescope», για ολοκληρωμένη και ανοιχτή παρακολούθηση των ωκεανών.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής τονίζει ότι η γνώση και τα αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα αποτελούν βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική πολιτική πρόληψης απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως αναφέρει, η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προστασία του κλίματος και των πολιτών της, πριν οι εξελίξεις καταστούν μη αναστρέψιμες.

