Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 25χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου στο πανηγυρι της Πρωτομαγιάς στην πλατεία της Ν.Φιλαδελφειας.

Μετανιωμένος εμφανίστηκε στην απολογία του ο 25χρονος που επιτεθηκε με γροθιές σε βαρος ενος 17χρονου, στο φασμα του αυτισμου, στη Νέα Φιλαδέλφεια υποστηρίζοντας πως ηταν λάθος η ενέργεια του αυτη. Φέρεται μαλιστα να ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως όλα έγιναν πάνω στο θυμό του.

«Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Απολογούμαι .Ζητάω συγνώμη Δεν ήθελα να προγκαλέσω κακό.

Ντρέπομαι, ντρέπομαι, ντρέπομαι, και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθω ηθικά οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου» φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Η εκ των υστέρων συγνώμη του κατηγορούμενου δεν φάνηκε όμως πειστική για τον ανακριτή ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, διέταξε την προφυλάκισή του.

Η σύντροφος του κατηγορουμενου που απολογηθηκε μαζι του, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.