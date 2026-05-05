Περιπτεράς από τη Γαστούνη Ηλείας, ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια πριν από μερικούς μήνες, έπεσε θύμα νέας επίθεσης, αυτή τη φορά σε κατάστημα το οποίο ετοιμαζόταν να ανοίξει στην περιοχή. Άγνωστοι έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι, μπήκαν στο εσωτερικό και, στη συνέχεια, έβαλαν φωτιά, με το κατάστημα να παραδίδεται ολοσχερώς στις φλόγες στις 5 το πρωί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού, ενώ εξετάζονται και βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Mιλώντας στο ilialive.gr για τη φωτιά στο κατάστημά του, ο Χρήστος Σαμψώνης σημείωσε ότι «Δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Με κάλεσαν τα ξημερώματα από το ΑΤ Πηνειού ότι καίγεται το μαγαζί, και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν κάτι ξύλα πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά. Σε πέντε ημέρες θα άνοιγα».

Απαντώντας αν έχει κάποιες ενδείξεις για τους δράστες, είπε ότι «…δεν μπορώ να πω κάτι και να ενοχοποιήσω κάποιον χωρίς στοιχεία. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Θεωρώ, βάσει του προηγούμενου περιστατικού, ότι έχουμε διαμάχη». Όπως σημείωσε, «…το μαγαζί ήταν με προκαταβολή το μισό και αποπληρωμή το υπόλοιπο με τη λειτουργία. Τα ηλεκτρικά τα έφεραν χθες. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν αυτό που κάνω εδώ είναι καλό… δεν ξέρω», είπε ο κ. Σαμψώνης.

Ο συνέταιρος σε αυτή την επιχείρηση και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, Εμμανουήλ Θεοδωρακόπουλος, από την πλευρά του, τόνισε ότι «...ειδοποιηθήκαμε το πρωί ότι το μαγαζί πήρε φωτιά. Ήρθαμε εδώ και αντικρίσαμε όλη αυτή την καταστροφή. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά –δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω όλο αυτό– η καταστροφή αυτή έβαλε και τους δυο μας σε μεγάλες σκέψεις αν θα το συνεχίσουμε ή όχι. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρηση που είχε για να έρθει σε αυτό το σημείο και μαζί να κάνουμε μια νέα αρχή, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο, αλλά τελικά… κάποιοι μας το στερήσανε. Από εκεί και πέρα… δεν ξέρω. Το δίκιο δεν θα το βρούμε πουθενά... δεν έχουμε κάνει τον οικονομικό απολογισμό της ζημιάς, αλλά, όπως όλοι μπορούνε να δούνε, είναι πολλά».

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες ή αν συνδέεται το προηγούμενο περιστατικό του συνεργάτη του, είπε «...δεν νομίζω, δεν είχαμε απειλές. Ούτε εγώ προσωπικά ούτε και ο Σαμψώνης. Το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα».

