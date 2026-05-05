Η Ρία Ελληνίδου «άρπαξε» την ευκαιρία για ανέμελες στιγμές. Έκανε τραμπολίνο στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, φαίνεται πως πλέον δεν κρύβουν τη σχέση και την αγάπη τους, καθώς μοιράζονται όλο και περισσότερα κοινά τους στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς τους ακόλουθους.

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους, ότι το νέο πράσινο φίδι που έφερε στο σπίτι του, έχει το όνομα της Ρίας: «Ρία, αγάπη μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες που μοιράστηκε.

Το μεσημέρι της Τρίτης 5 Μαΐου, ο γνωστός επιχειρηματίας, πρόσθεσε ακόμη ένα κοινό στιγμιότυπο με την Ρία Ελληνίδου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, τράβηξε βίντεο στο οποίο η ερμηνεύτρια φαίνεται να απολαμβάνει ανέμελες στιγμές στο τραμπολίνο! Ένα δώρο που προοριζόταν για τον γιο του, Πάρη.

«Για τον Πάρη το πήρα άλλος μπήκε μέσα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ενώ στο βίντεο η Ρία Ελληνίδου φαίνεται να χαμογελά δοκιμάζοντας το παιχνίδι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά της μάλιστα, η ερμηνεύτρια έκανε αναδημοσίευση το στιγμιότυπο στον δικό της λογαριασμό.