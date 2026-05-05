Σε ηλικία 62 ετών πέθανε ο πρώην μπασκετμπολίστας.

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του μπάσκετ η είδηση ότι πέθανε ο Χοσέ «Πικουλίν» Ορτίθ, σε ηλικία 62 ετών, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο πριν από μερικά χρόνια.

Ήταν από τους πρώτους Πορτορικανούς που έπαιξαν στο NBA, φορώντας τη φανέλα τόσο των Γιούτα Τζαζ, όσο και των Σάρλοτ Χόρνετς. Έκανε μακρά καριέρα και στην Ευρώπη, παίζοντας και στην Ελλάδα- σε Άρη (1996-97, 1997-98), Ηράκλειο (1995-96) και ΓΣ Λάρισας (1994-95). Στην Ισπανία αγωνίστηκε τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με την Μπαρτσελόνα, ενώ πέρασε και από την Ιταλία.

Εκτός από την πορεία του με τους συλλόγους, έπαιξε επί σχεδόν τρεις δεκαετίες στην εθνική ομάδα του Πουέρτο Ρίκο, συμμετέχοντας σε κορυφαίες διοργανώσεις. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες στιγμές της διεθνούς καριέρας του ήταν η νίκη- έκπληξη του Πουέρτο Ρίκο επί των ΗΠΑ, στο πρώτο ματς του τουρνουά στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, το 2004.



«Σήμερα το Πουέρτο Ρίκο έχασε κάτι παραπάνω από έναν αθλητή. Έχασε έναν θρύλο. Σε ευχαριστούμε για την τόση χαρά και που εκπροσώπησες τη σημαία μας με υπερηφάνεια. Η κληρονομιά σου θα ζει σε κάθε γήπεδο και κάθε γενιά που ενέπνευσες», ανέφερε η ανακοίνωση της ομοσπονδίας μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο.

Με πληροφορίες από: Eurohoops