Ψάξαμε, βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 4 - 10 Μαΐου 2026.

Μία από τις καλύτερες αστυνομικές σειρές του Netflix επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με τη δεύτερη σεζόν της. μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια. Ο λόγος για το The Chestnut Man (Ο Καστανάνθρωπος) που περιλαμβάνει έξι νέα επεισόδια και κυκλοφορεί στις 7 Μαΐου. Η δεύτερη σεζόν έχει τίτλο The Chestnut Man: Hide and Seek, ακολουθώντας ένα ολοκαίνουργιο μυστήριο.

Έως τότε, μπορείτε να δείτε την πρώτη σεζόν ή να διαβάσετε το ομώνυμο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επίσης, το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η δεύτερη σεζόν της σειράς, θα είναι διαθέσιμο στις 6 Μαΐου και πάλι από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Σειρές του Netflix

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Πολωνία (Love is Blind Poland)

Κυκλοφορεί 06/05/2026



Σ' αυτό το ριάλιτι γνωριμιών, σινγκλ άτομα από την Πολωνία γνωρίζονται, ερωτεύονται και αρραβωνιάζονται προτού συναντηθούν από κοντά. Τι θα συμβεί μετά την αποκάλυψη;

Ο Χειρότερος Πρώην στην Ιστορία: Σεζόν 2 (Worst Ex Ever: Season 2)

Κυκλοφορεί 06/05/2026



Από φονικές βεντέτες έως βίαιες απαγωγές, αυτές οι πραγματικές ιστορίες κακοποίησης και επιβίωσης αποτυπώνουν τι συμβαίνει όταν η αγάπη παίρνει μια εφιαλτική τροπή.

Legends

Κυκλοφορεί 07/05/2026



Καθώς τα ναρκωτικά πλημμυρίζουν τη Βρετανία του '90, δημόσιοι υπάλληλοι κινούνται μυστικά για να πολεμήσουν τις συμμορίες. Εμπνευσμένο από μια άγνωστη, αληθινή ιστορία.

Ο Καστανάνθρωπος: Κρυφτό (The Chestnut Man: Hide and Seek)

Κυκλοφορεί 07/05/2026



Μετά την εξαφάνιση μιας γυναίκας, η αστυνομία της Κοπεγχάγης κυνηγά ένα άτομο που προκαλεί τα θύματά του με ένα παιδικό τραγούδι. Από το μυθιστόρημα Hide and Seek.

Thank You, Next: Σεζόν 3

Κυκλοφορεί 08/05/2026



Μετά από έναν δύσκολο χωρισμό, η Λεϊλά καλείται να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της και να αποφασίσει ποια πραγματικά θέλει να είναι στον έρωτα και στη ζωή.

Ταινίες του Netflix

Δολοφόνε, Αγάπη μου (My Dearest Assassin)

Κυκλοφορεί 07/05/2026



Μια γυναίκα, της οποίας η σπάνια ομάδα αίματος την καθιστά στόχο, βρίσκει προστασία στην αγκαλιά του φονικού δολοφόνου που αγαπά. Μαζί, παλεύουν για να επιβιώσουν.

Πανέξυπνα Πλάσματα (Remarkably Bright Creatures)

Κυκλοφορεί 08/05/2026



Ενώ τα βράδια δουλεύει στο ενυδρείο μιας μικρής πόλης, μια χήρα έρχεται κοντά μ' ένα έξυπνο χταπόδι κι έναν νεαρό, σ' ένα δράμα που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ.

Netflix K&F Series

Χόρτον: Σεζόν 2 (Dr. Seuss’s Horton!: Season 2)

Κυκλοφορεί 04/05/2026



Μην ανησυχείτε, θα σας βοηθήσουν! Είτε ψάχνετε θησαυρούς, είτε θέλετε να περάσετε μέσα από τη λάσπη, ο Χόρτον κι ο Σάμσον λύνουν κάθε πρόβλημα — και δεν τα παρατάνε ποτέ.

Netflix Live Events

Funny AF with Kevin Hart: Season 1: Batch 2 (Funny AF with Kevin Hart)

Kυκλοφορεί 04/05/2026 (Semi-final) & 05/05/2026 (Final)



Ο Κέβιν Χαρτ ταξιδεύει στη χώρα με τη βοήθεια θρύλων της κωμωδίας για να βρει τον επόμενο σούπερ σταρ του σταντ απ — με τον νικητή να ανακηρύσσεται από ζωντανή ψηφοφορία.

04/05/2026

Killer Stories: 2026



06/05/2026

Conspiracy Theories: 2026