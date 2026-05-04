Η Αφροδίτη Χατζημηνά κέρδισε τις εντυπώσεις στο χθεσινό YFSF ενσαρκώνοντας τη Νατάσσα Θεοδωρίδου.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου η Αφροδίτη Χατζημηνά, η νικήτρια του χθεσινού YFSF, που ξεχώρησε υποδυόμενη τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Γιώργο Λιάγκα, μία έκπληξη περίμενε την ερμηνεύτρια, καθώς η Νατάσα Θεοδωρίδου παρενέβη τηλεφωνικά για τη συγχαρεί.

{https://www.instagram.com/p/DX5GvG3iMmb/?img_index=1}

«Δεν θα κάνω καμία παρατήρηση… Σε αυτό που θα μείνω μόνο είναι η απόδοση. Όλα τα άλλα τα έκαναν πάρα πολύ ωραία. Θα μείνω μόνο στην Αφροδίτη, που βλέπω τώρα ότι είναι κούκλα… Απέδωσε το τραγούδι εξαιρετικά... Με χαρακτηρίζει έμενα αυτό το τραγούδι και αυτό από μόνο του έχει έναν βαθμό δυσκολίας. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν τα παιδιά, το να μπορέσεις να μιμηθείς μια φωνή. Πλησίασε πάρα πολύ η Αφροδίτη, κυρίως στη φωνή, αλλά είχε αποδώσει και στα χέρια. Το έκανε πολύ σοβαρά. Μπράβο παιδί μου. Θα ήθελα να πω κάτι: Έχουμε ανάγκα από καλές τραγουδίστριες και η Αφροδίτη είναι μια από αυτές», τόνισε μεταξύ άλλων η Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ αμέσως μετά η Αφροδίτη Χατζημηνά επέλεξε να ερμηνεύσει ακόμη μία μεγάλη επιτυχία της ερμηνεύτριας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di9rwfe1htix?integrationId=40599y14juihe6ly}