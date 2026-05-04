Ο Τάσος Ριζόπουλος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε στοιχεία για την Eurovision 2026.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τη στιγμή που ο Akylas θα ανέβει στη μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026 για τον Α’ Ημιτελικό όπου διαγωνίζεται στην 4η θέση την Τρίτη 12 Μαΐου.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται ήδη στη Βιέννη όπου πραγματοποιεί τις τελευταίες του πρόβες, με τις πρώτες φωτογραφίες να κάνουν το γύρω του διαδικτύου.

Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» προβλήθηκε το σχετικό ρεπορτάζ μέσω του οποίου ο Τάσος Ριζόπουλος, αποκάλυψε μερικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο Akylas θα βρεθεί στην κορυφή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

{https://www.instagram.com/p/DX3xyUigluF/?hl=el&img_index=1}

«Θέλω να τον δω να κινείται. Θέλω κίνηση πάνω στη σκηνή. Το δυνατό σημείο της φετινής αποστολής είναι η κινησιολογία και αυτό το μαγικό που έχει δημιουργήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός… Μαγική η σκηνή, θέλω να δω κίνηση», ανέφερε αρχικά ο Τάσος Ριζόπουλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο ίδιος, εστίασε στο γεγονός ότι τα στοιχήματα αφορούν μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μπορούν εύκολα να μεταβληθούν, ωστόσο αποκάλυψε ότι η ΕΡΤ κινείται ήδη σε ρυθμούς που δείχνουν ότι η επόμενη Eurovision θα γίνει στην Ελλάδα.

«Τα στοιχήματα είναι της στιγμής… Αποτυπώνουν τη στιγμή. Μακάρι εμείς από το δύο να βρεθούμε στο ένα και η Φινλανδία από το ένα να βρεθεί στο 105. Δεν με νοιάζει. Θα σου δώσω εγώ την είδηση. Η ΕΡΤ, πιστεύει πάρα πολύ, και δεν είναι ότι πιστεύει έχω μάθει κάποια πραγματάκια που δίνουν το στίγμα ότι του χρόνου ο διαγωνισμός θα είναι εδώ… Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει γκρίνια. Κάποια σημάδια ότι ο Akylas μπορεί να το φέρει. Από την άλλη θα σου πω ότι από έγκυρες πηγές ήδη η ΕΡΤ κινείται έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να φιλοξενήσουμε τον διαγωνισμό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di9sb79hnrgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο, ο Τάσος Ριζόπουλος, έδειξε τον ενθουσιασμό του στο ενδεχόμενο η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος να αναλάβουν την παρουσίαση εκπομπών που θα προβάλλονται πριν από τα live show της Eurovision 2026: «Μαγικό, μ’ αρέσει πάρα πολύ!», τόνισε ο ίδιος.

Κλείνοντας, ο Τάσος Ριζόπουλος, αποκάλυψε ότι όταν η Έλενα Παπαρίζου χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα, δεν ήταν ανάμεσα στα φαβορί του διαγωνισμού, με το τραγούδι να «εκτοξεύεται» μία εβδομάδα πριν από τον μεγάλο τελικό.