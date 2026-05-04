«Υπάρχει μια βελτίωση, αλλά η Τίνα μας επιθυμεί διακριτικότητα».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετέφερε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου την επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Μυλωνάκη και της Τίνας Μεσσαροπούλου που συμμετέχει στο Happy Day, για διακριτική αντιμετώπιση των δημοσιευμάτων που αφορούν την εξέλιξη της υγείας του.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύεται στη ΜΕΘ περίπου είκοσι ημέρες μετά το εγκεφαλικό ανεύρισμα που υπέστη και, σύμφωνα με σχετικές αναφορές, εμφανίζει σημάδια βελτίωσης.

Σε τηλεοπτική της αναφορά η παρουσιάστρια εξήγησε ότι η οικογένεια επιθυμεί χαμηλούς τόνους και προσοχή σε κάθε πληροφορία που δημοσιεύεται για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη. Όπως είπε: «Έχετε καταλάβει όλον αυτόν τον καιρό από τότε που έγινε το συμβάν, πριν από περίπου 20 μέρες, ότι μιλούμε ελάχιστα γι’ αυτό το γεγονός. Κι αυτό δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα μας, ή δε μας λείπει, αλλά γιατί σεβόμαστε την στάση που επιθυμεί η οικογένεια να τηρηθεί. Δηλαδή, διακριτικότητα και σεβασμός και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την πορεία της υγείας του».

