Ο Ρούτε ανέφερε ότι Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ανταποκρίνονται στα αιτήματα για χρήση βάσεων.

Τα ευρωπαϊκά κράτη «πήραν το μήνυμα» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και πλέον διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, δήλωσε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν αρκετά για να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Σε μια περαιτέρω ένδειξη της δυσαρέσκειάς του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, ανακοίνωσε την Παρασκευή σχέδια για απόσυρση 5.000 αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.

«Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά οι Ευρωπαίοι άκουσαν», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους σε σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία.

«Πλέον διασφαλίζουν ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται», πρόσθεσε.

Η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, ο Ρούτε ανέφερε ότι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ανταποκρίνονται στα αιτήματα για χρήση βάσεων και άλλη υλικοτεχνική υποστήριξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι «όλο και περισσότερες» ευρωπαϊκές χώρες προεγκαθιστούν στοιχεία, όπως ναρκαλιευτικά πλοία, κοντά στον Κόλπο ώστε να είναι έτοιμα για μια «επόμενη φάση».

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε αποστολή για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Με πληροφορίες από Reuters