Η AI ωθεί τους χρήστες προς ένα πιο τυποποιημένο στιλ ομιλίας και γραφής.

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί να γράφει όπως οι άνθρωποι, τελικά αυτά τα γλωσσικά μοντέλα υπονομεύουν τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της γραφής μας και αλλάζουν τον τρόπο που μιλάμε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η AI ωθεί τους χρήστες προς ένα πιο τυποποιημένο στιλ ομιλίας και γραφής, μειώνοντας τις παραλλαγές στη δομή των προτάσεων και στο λεξιλόγιο.

Μελέτη του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας ανέλυσε επιστημονικά περιοδικά, τοπικά ειδησεογραφικά άρθρα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και διαπίστωσε ότι η ποικιλομορφία στο ύφος γραφής μειώθηκε απότομα μετά την κυκλοφορία του ChatGPT.

Λέξεις που προτιμά το ChatGPT –όπως «delve» (εμβαθύνω), «meticulous» (σχολαστικός), «boast» (καυχιέμαι) και «comprehend» (κατανοώ)– εμφανίζονται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ομιλία, διαπίστωσαν ερευνητές του Max Planck Institute for Human Development, αφού ανέλυσαν 740.249 ώρες περιεχομένου.

«Οι άνθρωποι συνηθίζουν αυτή την εξιδανικευμένη, πολύ προβλέψιμη μορφή έκφρασης (...) Αρχίζουν να γράφουν περισσότερο σαν τα γλωσσικά μοντέλα», δήλωσε στο Axios ο Morteza Dehghani, καθηγητής στο USC, που επέβλεψε τη μελέτη.

Ο Alex Mahadevan, επικεφαλής εκπαιδευτής AI στο Poynter Institute for Media Studies, δήλωσε ότι η γραφή της τεχνητής νοημοσύνης είναι εμφανώς «άψυχη» και «μέτρια», παρόλο που είναι γραμματικά σωστή. «Δεν υπάρχει τέχνη σε αυτήν».

Ο Mahadevan ανέφερε ότι του λείπει η «καλή κακή γραφή», όπου το κείμενο είναι τόσο κακογραμμένο που γίνεται ενδιαφέρον και μοναδικά ανθρώπινο. Πρόσθεσε ότι πλέον προσπαθεί να αποφεύγει χαρακτηριστικά που θεωρούνται ενδείξεις AI στη γραφή του, όπως οι παύλες. «Έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου, σκεπτόμενος: "Μήπως κάποιος νομίσει ότι αυτό γράφτηκε με AI;"»

Η χρήση της AI αυξάνεται, και έτσι είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς περιεχόμενο που παράγεται από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Σύμφωνα με έρευνα του Brookings το 2025, το 32% των μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί AI στην εξυπηρέτηση πελατών και την επικοινωνία, ενώ το 16% των ατόμων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τέτοια μοντέλα για επικοινωνία ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από Axios