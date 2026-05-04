Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε χθες του κυβερνητικού έργου, αναφέροντας ότι «η ενίσχυση των θεσμών, η κατοχύρωση της πολυφωνίας και η συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης».

«Λίγο ντροπή κ. Μαρινάκη να μιλάτε για ελευθερία του Τύπου εσείς που η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε έχει τσαλακώσει το κράτος δικαίου σε όλα τα επίπεδα», σημείωνει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ζοφερή».

«Τα στοιχεία αναφορικά με την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με το πανηγυρικό κλίμα που επιχειρεί να στήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης. Ενδεικτικά, η πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης Liberties, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μία εβδομάδα, επισημαίνει πως το πλαίσιο για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα παραμένει ανεπαρκές και προβληματικό. Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη έκθεση των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, η οποία επίσης δημοσιεύτηκε πρόσφατα, τοποθετεί την Ελλάδα στον πάτο της Ευρώπης και στην 86η θέση παγκοσμίως ως προς τον δείκτη ελευθερίας του Τύπου.

Ο κ. Μαρινάκης μάλλον έχει ξεχάσει πως ο πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει επιδοθεί σε κυνήγι των δημοσιογράφων και των Μέσων που έχουν ασχοληθεί με το σκάνδαλο των υποκλοπών με αγωγές τύπου SLAPP.

Ξέχασε και άλλα! Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο «Georgy Zhukov» αποκαλύπτει αυτό που εδώ και καιρό γνωρίζει η ελληνική κοινωνία: ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπάρχουν «ανώνυμοι χρήστες», αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδας. Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής λάσπης, επιθέσεων και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, που λειτουργεί για να υπηρετεί την κυβερνητική γραμμή και να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και κάθε φωνή κριτικής.

Ο Θεοδόσης Μούγιος ήταν στην ομάδα εργαζομένων της Blueskies, της περίφημης «Ομάδας Αλήθειας» για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει από τη δικαιοσύνη να διερευνηθούν τυχόν τριγωνικές συναλλαγές. Ο Θεοδόσης Μούγιος εμφανίζεται και συνεργάτης του Θοδωρή Λιβάνιου που ενισχύει τον ισχυρισμό του αμαρτωλού τριγώνου.

Ο κ. Μαρινάκης οφείλει εξηγήσεις. Κι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την ελευθερία του Τύπου, οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αλλάξει αυτό το θλιβερό τοπίο».