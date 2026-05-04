Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο data centers.

Αντιμέτωπη με προβλήματα βρίσκεται η Δανία, καθώς η αλματώδης ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centers) απειλεί να υπερβεί τις δυνατότητες του ηλεκτρικού της δικτύου, πυροδοτώντας έντονες ανησυχίες για την ενεργειακή επάρκεια και τον σχεδιασμό των υποδομών.

Ο διαχειριστής του εθνικού δικτύου, Energinet, προχώρησε σε προσωρινή αναστολή νέων αιτήσεων σύνδεσης, έπειτα από πρωτοφανή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος. Αιτήματα που αντιστοιχούν σε περίπου 60 γιγαβάτ βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όταν η αιχμή κατανάλωσης της χώρας αγγίζει μόλις τα 7 γιγαβάτ, με σημαντικό ποσοστό να αφορά εγκαταστάσεις data centers.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή και διεθνή τάση. Χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία έχουν ήδη επιβάλει περιορισμούς, ενώ η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και η ηλεκτροποίηση της οικονομίας εντείνουν περαιτέρω την πίεση στα δίκτυα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται πλέον η προτεραιοποίηση της ενέργειας, με τις αρχές να καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες και επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Η αβεβαιότητα ήδη προβληματίζει εταιρείες όπως η Google και η Microsoft, που επανεξετάζουν τη γεωγραφική εξάπλωση των επενδύσεών τους.

Την ίδια ώρα, η περίπτωση της Δανίας λειτουργεί ως σαφές προειδοποιητικό σήμα και για την Ελλάδα. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο data centers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας σημαντικά επενδυτικά σχέδια και ενισχύοντας τις ψηφιακές της υποδομές. Ωστόσο, η εμπειρία της Δανίας αναδεικνύει την ανάγκη έγκαιρου σχεδιασμού, ώστε η ανάπτυξη αυτή να μην ξεπεράσει τις δυνατότητες του ενεργειακού συστήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ελλάδα, με το κορεσμένο ηλεκτρικό της δίκτυο σε ορισμένες περιοχές και την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά. Η θέσπιση σαφών κριτηρίων για νέες συνδέσεις, η ενίσχυση των υποδομών και η στρατηγική κατανομή φορτίων θεωρούνται κρίσιμες κινήσεις ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα αδιέξοδα.

Η περίπτωση της Δανία δείχνει πως η ψηφιακή ανάπτυξη δεν μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα από τον ενεργειακό σχεδιασμό. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές και για πολιτικούς και επιχειρηματίες στην Ελλάδα.