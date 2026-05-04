Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή τρεις θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού (hantavirus), μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά, σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με κατεύθυνση το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ένα κρούσμα χανταϊού έχει επιβεβαιωθεί, ενώ πέντε ακόμη ύποπτα περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο οργανισμός δήλωσε στο BBC ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «λεπτομερείς έρευνες», συμπεριλαμβανομένων επιπλέον εργαστηριακών ελέγχων.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός είναι ομάδα ιών που μεταδίδονται από τρωκτικά και μολύνουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω εισπνοής σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η μόλυνση συμβαίνει όταν ο ιός μεταφέρεται στον αέρα από ούρα, περιττώματα ή σάλιο τρωκτικών. Σπανιότερα μπορεί να μεταδοθεί μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες:

Σύνδρομο Πνευμονικής Προσβολής από Χανταϊό (HPS): ξεκινά συνήθως με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους και μπορεί να εξελιχθεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Η θνητότητα φτάνει περίπου το 38%.

Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS): προσβάλλει κυρίως τα νεφρά και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Πόσα περιστατικά καταγράφονται παγκοσμίως

Σύμφωνα με το National Institutes of Health, κάθε χρόνο σημειώνονται περίπου 150.000 περιστατικά HFRS, κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία, με πάνω από τα μισά να καταγράφονται στην Κίνα.

Στις ΗΠΑ, από το 1993 - όταν ξεκίνησε η επιτήρηση του ιού - έως το 2023 καταγράφηκαν μόλις 890 περιστατικά. Το στέλεχος Seoul virus, που μεταδίδεται από τον καφέ αρουραίο (Norway rat), εντοπίζεται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πώς αντιμετωπίζεται

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη από χανταϊό. Η αντιμετώπιση βασίζεται σε υποστηρικτική αγωγή, όπως:

παροχή οξυγόνου,

μηχανική υποστήριξη αναπνοής,

αντιιικά φάρμακα,

αιμοκάθαρση σε σοβαρές περιπτώσεις.

Ασθενείς με βαριά συμπτώματα συχνά νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ενδέχεται να χρειαστούν διασωλήνωση.

Τα CDC συστήνουν την αποφυγή επαφής με τρωκτικά, τη σφράγιση πιθανών σημείων εισόδου σε σπίτια και τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τον καθαρισμό χώρων με περιττώματα τρωκτικών.

Πρόσφατα περιστατικά

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, πέθανε από αναπνευστική νόσο που συνδέθηκε με χανταϊό.

Οι ιατροδικαστικές αρχές εκτιμούν ότι προσβλήθηκε από HPS - το συχνότερο στέλεχος στις ΗΠΑ - ενώ στη κατοικία της εντοπίστηκαν φωλιές και νεκρά τρωκτικά. Αστυνομικά αρχεία έδειξαν ότι τις ημέρες πριν τον θάνατό της αναζητούσε στο διαδίκτυο πληροφορίες για συμπτώματα γρίπης και Covid-19.