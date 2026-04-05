Αμέσως ενημερώθηκε το λιμεναρχείο Ηρακλείου που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Έντονη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου εξαιτίας τριών τουριστών που ένιωσαν αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris, χθες το πρωί τρεις Γερμανοί, μια 54χρονη, ένας 48χρονος και ένας 88χρονος οι οποίοι απολάμβαναν τις διακοπές τους στο κρουαζιερόπλοιο σημαίας Ιταλίας δεν αισθανόταν καλά και χρειαζόταν άμεσα να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Οι διασώστες πήγαν στο λιμάνι και παρέλαβαν τους τουρίστες μεταφέροντάς τους την 57χρονη και τον 48χρονο σε ιδιωτική κλινική, ενώ τον 88χρονο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.