Η ΟΙΕΛΕ περνά στην αντεπίθεση για το σκάνδαλο με τα παράνομα πτυχία και τις «μαϊμού» πιστοποιήσεις που χρησιμοποιούνται για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ και για προαγωγή στο Δημόσιο, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Αθηνών. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για ένα οργανωμένο κύκλωμα με «θηριώδεις διαστάσεις», το οποίο όπως υποστηρίζει λειτουργεί εδώ και χρόνια, υπονομεύοντας την αξιοκρατία και στερώντας ευκαιρίες από ανθρώπους που απέκτησαν νόμιμα τα προσόντα τους μέσα από σπουδές και εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες, τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η πολιτεία παραμένει αδρανής εδώ και μήνες, γεγονός που οδήγησε την Ομοσπονδία στην απόφαση να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, μαζί με τον νομικό παραστάτη της Ομοσπονδίας, κατέθεσαν τη μηνυτήρια αναφορά ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται μια ολόκληρη «βιομηχανία» παράνομων τίτλων, η οποία διακινεί τεράστια ποσά μαύρου χρήματος και στηρίζεται σε ένα δίκτυο επιχειρηματιών, μεσαζόντων και φορέων πιστοποίησης. Όπως αναφέρει, το πρόβλημα δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά ένα εκτεταμένο κύκλωμα που έχει διεισδύσει κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης.

Η ΟΙΕΛΕ περιγράφει τρεις βασικούς άξονες λειτουργίας του κυκλώματος. Ο πρώτος αφορά εταιρείες που εμφανίζονται ως «συμβουλευτικές», αλλά στην πράξη αναλαμβάνουν τη συγγραφή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών εξ ολοκλήρου για λογαριασμό πελατών. Ο δεύτερος σχετίζεται με μεταπτυχιακά και διδακτορικά τίτλους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως εξ αποστάσεως, με ιδιαίτερη αναφορά σε δύο ιταλικά πανεπιστήμια, τα στοιχεία των οποίων – σύμφωνα με την Ομοσπονδία – είναι ήδη γνωστά στις αρμόδιες αρχές. Ο τρίτος πυλώνας αφορά πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής, οι οποίες – όπως καταγγέλλεται – αποκτώνται σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πιστοποιήσεις αγγλικών επιπέδου C2 που, όπως σημειώνει η ΟΙΕΛΕ, διαφημίζονται με ολοκλήρωση μέσα σε τρεις ή τέσσερις μήνες, όταν ειδικοί του χώρου θεωρούν ότι απαιτείται πολυετής προετοιμασία για την ουσιαστική κατάκτηση αυτού του επιπέδου. Παράλληλα, προκαλεί εντύπωση – σύμφωνα με την ανακοίνωση – ο μεγάλος αριθμός φορέων πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ομοσπονδία αφήνει αιχμές και για πολιτικές ευθύνες, εκτιμώντας ότι η αδράνεια οφείλεται αφενός στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με την αγορά των παράνομων τίτλων και αφετέρου στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας που έχουν επωφεληθεί από αντίστοιχες πρακτικές.

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία ότι η συνεχής υποβάθμιση της αξίας των πτυχίων και η υπερβολική έμφαση στις πιστοποιήσεις και στα microcredentials οδηγεί σταδιακά σε ένα νέο μοντέλο αγοράς εργασίας, όπου τα επαγγελματικά προσόντα θα αποκτώνται μέσω ιδιωτικών φορέων έναντι αμοιβής.

Η ΟΙΕΛΕ δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για το θέμα. Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι «ελπίζουμε, σε μια χώρα που είναι αντιμέτωπη με φαινόμενα διαφθοράς, η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα. Η ΟΙΕΛΕ πάντως, ό,τι κι αν γίνει, θα συνεχίσει τη σταυροφορία που έχει ξεκινήσει από το 2005 για κάθαρση στο χώρο.»