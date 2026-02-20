Oι επόμενες κινήσεις της ΟΙΕΛΕ για να μπει «φρένο» στην «βιομηχανία» πιστοποιήσεων για έξτρα μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ.

Στον απόηχο των καταγγελιών που έφερε στο φως η ΟΙΕΛΕ για «εμπόριο» τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων με σκοπό τη μοριοδότηση για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Αθ. Παπαϊωάννου ώστε να συζητηθούν δικλείδες ασφαλείας για τους διαγωνισμούς πρόσληψης στο δημόσιο.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, η πρακτική της «βιομηχανίας» τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων αμφιβόλου ποιότητας υπονομεύει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια του συστήματος, καθώς πολλοί τίτλοι και πιστοποιήσεις αποκτώνται χωρίς ουσιαστική επιμόρφωση ή επαγγελματική κατάρτιση.

Η Ομοσπονδία προτείνει:

Ενίσχυση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας, που αποτελεί την πιο διαφανή μέθοδο πιστοποίησης της διδακτικής επάρκειας, ειδικά για αναπληρωτές και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

Μείωση της μοριοδότησης ακαδημαϊκών τίτλων, κυρίως αυτών που αποκτώνται εξ αποστάσεως, με παράλληλη ενίσχυση των ελέγχων και εποπτείας για τη γλωσσομάθεια ή την επιστημονική επάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών.

Συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη δημιουργία μητρώου εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες έκδοσης αμφίβολης ποιότητας τίτλων ή λειτουργούν ως «μεσάζοντες» σε εξωτερικά ιδρύματα.

Στόχος των προτάσεων είναι η διασφάλιση αξιοκρατίας και διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού για το δημόσιο, ώστε η μοριοδότηση να βασίζεται σε πραγματικά προσόντα και εμπειρία, και να αποτρέπονται πρακτικές που προσφέρουν αθέμιτα πλεονεκτήματα.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ άκουσε με ενδιαφέρον και προσοχή τις προτάσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Τόνισε ότι είναι σημαντική η διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και αξιοκρατίας στο χώρο της πιστοποίησης προσόντων που σχετίζονται με την επιλογή προσωπικού για το δημόσιο. Δεσμεύτηκε ότι είναι ισχυρή η βούληση του Συμβουλίου για να υπάρχει διαρκής διάλογος με τους φορείς και την πολιτική ηγεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ισονομία και η διαφάνεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τη σημερινή συνάντηση, η ΟΙΕΛΕ θα αποστείλει την ερχόμενη εβδομάδα πρόταση διαλόγου για το ζήτημα στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στους Τομείς Παιδείας αυτών.

Η ΟΙΕΛΕ καλεί κάθε πολίτη να αποστέλλει καταγγελίες που σχετίζονται με την έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων προσόντων με σκοπό την μοριοδότηση για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ώστε να δημοσιοποιούνται και να προωθούνται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.