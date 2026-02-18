Θέσεις εργασίας σε 6 περιοχές της Αττικής.

Από αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, ξεκινούν οι αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2026 που έχει εγκρίνει το ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις αφορούν δομές σε Ίλιον, Πεντέλη, Αγία Βαρβάρα, Βούλα, Μελίσσια και Άλιμο και η διάρκεια των συμβάσεων φτάνει έως 12 μήνες.

Ειδικότητες και αριθμός θέσεων

Κατηγορία ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 3 θέσεις

Κατηγορία ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών – 8 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 11 θέσεις

ΔΕ Οδηγών – 2 θέσεις

ΔΕ Μαγείρων – 3 θέσεις

Κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

ΥΕ Τραπεζοκόμων – 2 θέσεις

Γενική προϋπόθεση για όλους τους υποψήφιους: ηλικία 18 έως 65 ετών.

