Από αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, ξεκινούν οι αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2026 που έχει εγκρίνει το ΑΣΕΠ.
Οι θέσεις αφορούν δομές σε Ίλιον, Πεντέλη, Αγία Βαρβάρα, Βούλα, Μελίσσια και Άλιμο και η διάρκεια των συμβάσεων φτάνει έως 12 μήνες.
Ειδικότητες και αριθμός θέσεων
Κατηγορία ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)
- ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 3 θέσεις
- Κατηγορία ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
- ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών – 8 θέσεις
- ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 11 θέσεις
- ΔΕ Οδηγών – 2 θέσεις
- ΔΕ Μαγείρων – 3 θέσεις
Κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
ΥΕ Τραπεζοκόμων – 2 θέσεις
Γενική προϋπόθεση για όλους τους υποψήφιους: ηλικία 18 έως 65 ετών.
