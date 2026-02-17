Ο λόγος που ο δήμαρχος Μουζακιού πήρε την απόφαση για κλειστά σχολεία αύριο στο Αγναντερό.

Κλειστά σχολεία θα έχουμε αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου σε περιφερειακή ενότητα του Δήμου Μουζακίου. Ειδικότερα, ο δήμαρχος Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης ανακοίνωσε την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας σχολικών μονάδων στο Αγναντερό για την αυριανή ημέρα. Όπως ανακοινώθηκε δεν θα λειτουργήσουν, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, ο παιδικός σταθμός Αγναντερού, το Νηπιαγωγείο Αγναντερού και το Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού.

Αντίστροφη μέτρηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με κλειστά σχολεία

Να σημειωθεί ότι οι μαθητές όλων των περιοχών μετράνε αντίστροφα για την έλευση της φετινής Καθαράς Δευτέρας που φέτος θα την γιορτάσουμε την προσεχή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου. Μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν μια τριήμερη ανάπαυλα άνευ μαθημάτων με την επάνοδό τους στα θρανία να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.