Σε αλλαγές στον τρόπο που δηλώνονται ορισμένες οικονομικές ενισχύσεις στη φορολογική δήλωση προχώρησε η ΑΑΔΕ, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αφορά στο φορολογικό έτος 2025.

Με τη νέα απόφαση διευκρινίζεται πώς θα καταχωρίζονται στις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών συγκεκριμένα ποσά που λαμβάνουν συνταξιούχοι και δικαιούχοι κοινωνικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, στον ίδιο κωδικό της φορολογικής δήλωσης θα δηλώνονται τόσο η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που έχει δοθεί σε συνταξιούχους, όσο και η οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.

Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η ισχύουσα ρύθμιση για τον τύπο και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών και εισοδημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από εργοδότες, ασφαλιστικούς φορείς και οργανισμούς που καταβάλλουν εισοδήματα ή ενισχύσεις. Στόχος είναι να αποφεύγονται ασάφειες και λάθη στις φορολογικές δηλώσεις και να διασφαλίζεται ότι τα ποσά αυτά αντιμετωπίζονται σωστά από το φορολογικό σύστημα.

Κεντρικό σημείο της απόφασης αποτελεί η διευκρίνιση για τον κωδικό με τον οποίο δηλώνονται συγκεκριμένες οικονομικές ενισχύσεις. Στον ίδιο κωδικό της φορολογικής δήλωσης θα καταχωρίζονται πλέον τόσο η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που έχει δοθεί σε συνταξιούχους, όσο και η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Η ενιαία αυτή καταχώριση αποσκοπεί στη σωστή απεικόνιση των ποσών και στη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ρητά ότι οι ενισχύσεις αυτές είναι αφορολόγητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος και, επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων που σχετίζονται με άλλα κοινωνικά ή προνοιακά επιδόματα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος να εμφανίζονται τα ποσά ως φορολογητέο εισόδημα ή να οδηγούν σε απώλεια παροχών λόγω λανθασμένου συνυπολογισμού.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η σαφέστερη κωδικοποίηση των ενισχύσεων θα περιορίσει τα λάθη, τις διορθώσεις και τις τροποποιητικές δηλώσεις που κατατίθενται κάθε χρόνο από φορολογουμένους.