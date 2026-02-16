Η απόφαση προβλέπει ότι το έντυπο Ε3 συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ν.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της «Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) για το φορολογικό έτος 2025, με ισχύ από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση προβλέπει ότι το έντυπο Ε3 συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ν, τόσο για εμπρόθεσμες όσο και για εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις, κατά κανόνα μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η χειρόγραφη κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσυμπλήρωση εσόδων και εξόδων στο Ε3 με βάση τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, με δυνατότητα τροποποίησης από τον φορολογούμενο εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα φορολογητέα έσοδα δεν μπορούν να είναι χαμηλότερα από εκείνα που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά διαβιβασθέντα παραστατικά, ενώ δαπάνες χωρίς αντίστοιχη διαβίβαση δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση.

Η απόφαση ρυθμίζει ακόμη ειδικά ζητήματα για συζύγους και μέρη συμφώνου συμβίωσης, για επιχειρήσεις με διακοπή και επανέναρξη εντός του ίδιου έτους, καθώς και για μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποσαφηνίζοντας ότι η υποβολή καθαρά πληροφοριακών τροποποιήσεων δεν συνεπάγεται κυρώσεις.

Με βάση το περιεχόμενο της απόφασης της ΑΑΔΕ για το έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2025, οι βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι οι εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι είναι το έντυπο Ε3 και ποιον αφορά;

Το έντυπο Ε3 είναι η «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποβάλλεται για τον λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος, ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Πότε και μαζί με ποια έντυπα υποβάλλεται το Ε3;

Το Ε3 συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή με το έντυπο Ε1 για φυσικά πρόσωπα και με το έντυπο Ν για νομικά πρόσωπα, τόσο σε εμπρόθεσμες όσο και σε εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις.

Πώς γίνεται η υποβολή του εντύπου Ε3;

Η υποβολή γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικά μέσω των συστημάτων της ΑΑΔΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία που παραλαμβάνει τη δήλωση.

Τι σημαίνει προσυμπλήρωση στοιχείων στο Ε3;

Για το φορολογικό έτος 2025 η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει κατηγορίες εσόδων και εξόδων στο Ε3 με βάση τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA. Τα ποσά αυτά μπορούν να τροποποιηθούν από τον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις.

Μπορώ να δηλώσω χαμηλότερα έσοδα από αυτά που εμφανίζονται στο myDATA;

Όχι. Η αξία των φορολογητέων εσόδων που λαμβάνει υπόψη η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από τα έσοδα που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά διαβιβασμένα παραστατικά.

Τι ισχύει για τις δαπάνες της επιχείρησης;

Δαπάνες εκπίπτουν μόνο εφόσον τα παραστατικά στα οποία βασίζονται έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ μέσω myDATA. Διαφορετικά, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος.

Υποβάλλεται ξεχωριστό Ε3 σε περίπτωση συζύγων ή συμφώνου συμβίωσης;

Ναι. Σε κοινή δήλωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το Ε3 υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε πρόσωπο, εφόσον απαιτείται για τα εισοδήματά του από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Υπάρχουν πρόστιμα για τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν μόνο πληροφοριακά στοιχεία;

Όχι. Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης που αφορά αποκλειστικά πληροφοριακά στοιχεία του Ε3 και δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης δεν επιφέρει κυρώσεις.

Ε3 Πίνακες

Ε3 Υποπίνακες

Ε3 ΚΦΑ