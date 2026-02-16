Τα κτίρια του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00 μετά από απόφαση της Πρυτανίας, τι ισχύει για εκδηλώσεις και δραστηριότητες τα σαββατοκύριακα.

Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που είχε ζητηθεί από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή. Μετά την εξέλιξη αυτή, το Πανεπιστήμιο επανέρχεται σε κανονική λειτουργία, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το ωράριο και τις εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, κατά τις εργάσιμες ημέρες όλα τα κτίρια του Ιδρύματος θα κλείνουν στις 22:00. Δραστηριότητες ή εκδηλώσεις πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός του προβλεπόμενου ωραρίου και κατόπιν σχετικής άδειας από τον αρμόδιο Κοσμήτορα ή Πρόεδρο Τμήματος.

Τα Σαββατοκύριακα οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές. Μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα μπορούν να διεξάγονται έως τις 18:00, με ευθύνη των Προέδρων και των Κοσμητόρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας.

